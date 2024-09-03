Гоструда объясняет, кто может быть членом профсоюза

Основанием для вступления в профсоюз является заявление гражданина, поданное в первичную организацию профсоюза.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, кто может быть членом профессионального союза.

Членами профсоюзов могут быть лица, работающие на предприятии, в учреждении или организации независимо от форм собственности и видов хозяйствования, у физического лица, использующего наемный труд, лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно, лица, обучающиеся в учебном заведении.

Граждане Украины свободно выбирают профсоюз, в который они хотят вступить. Основанием для вступления в профсоюз является заявление гражданина (работника), поданное в первичную организацию профсоюза.

При создании профсоюза прием в нее осуществляется учредительным собранием.

Никто не может быть принужден вступать или не вступать в профсоюз.

Уставом (положением) профсоюза может быть предусмотрено членство в профсоюзе лиц, занятых творческой деятельностью, членов фермерских хозяйств, физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности, а также лиц, обучающихся в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования , лиц, уволившихся с работы или службы в связи с уходом на пенсию или временно не работающих.

Уставами (положениями) могут быть предусмотрены ограничения двойного членства в профсоюзах.

Работодатели не могут являться членами выборных органов профсоюза любого уровня.

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