Денис Шмыгаль анонсировал план дерегуляции и улучшения бизнес-климата

Накануне Президент подписал закон, устанавливающий декларативный принцип работы при старте нового бизнеса.

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал план мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата. Об этом он сказал на заседании Правительства во вторник, 3 сентября.

«На повестке дня сегодня имеем ряд важных решений в разных сферах для усиления нашей страны. Первое. Системно продолжаем реформу дерегуляции», – сказал он.

Напомним, 2 сентября Президент Владимир Зеленский подписал разработанный Правительством закон, устанавливающий декларативный принцип работы при старте нового бизнеса.

То есть, пояснил Премьер, украинцы могут начинать собственное дело, которое требует получения разрешений или лицензий, просто задекларировав соответствующую деятельность.

«Сегодня корректируем План мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата. Теперь он будет включать 103 задания и 143 пошаговых мероприятия, направленных на поддержку бизнеса», - добавил Денис Шмыгаль.

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