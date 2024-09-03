Денис Шмигаль анонсував план дерегуляції та покращення бізнес-клімату

Напередодні Президент підписав закон, який встановлює декларативний принцип роботи при старті нового бізнесу.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував план заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату. Про це він сказав на засіданні Уряду у вівторок, 3 вересня.

«На порядку денному сьогодні маємо низку важливих рішень у різних сферах для посилення нашої країни. Перше. Системно продовжуємо реформу дерегуляції», - сказав він.

Нагадаємо, 2 вересня Президент Володимир Зеленський підписав розроблений Урядом закон, який встановлює декларативний принцип роботи при старті нового бізнесу.

Тобто, пояснив Прем’єр, українці можуть розпочинати власну справу, яка потребує отримання дозволів чи ліцензій, просто задекларувавши відповідну діяльність.

«Сьогодні коригуємо План заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату. Тепер він включатиме 103 завдання та 143 покрокових заходи, спрямованих на підтримку бізнесу», - додав Денис Шмигаль.

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