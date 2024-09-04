Суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі переселенки, яка підтримувала війну та виправдовувала окупантів

68-річна жінка в гуртожитку для переселенців виправдовувала війну, дії путіна та звинувачувала ЗСУ в «обстрілах» жителів сходу.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, визнав її винною в інкримінованому злочині та призначив покарання – 1 рік 6 місяців позбавлення волі зі звільненням від його відбування з випробуванням на 1 рік іспитового строку. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Як встановив суд, 12 червня 2024 року 68-річна жінка, котра приїхала на Хмельниччину з Луганської області, в коридорі гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб під час розмови із сусідами виправдовувала збройну агресію рф проти України, у тому числі тих, хто її здійснює. Серед іншого, сказала, що жителі сходу країни були змушені звертатися за захистом до путіна, бо, як показували по телевізору, "Україна їх обстрілювала".

Під час досудового розслідування між прокурором та підозрюваною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 436-2 КК України, було укладено угоду про визнання винуватості.

У судовому засіданні жінка беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні інкримінованого їй злочину й просила затвердити угоду. Її підтримав захисник.

Прокурор також уважав, що є підстави для затвердження угоди про визнання винуватості.

Оскільки умови угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін, чи інших осіб, а також є фактичні підстави для визнання винуватості, суд дійшов висновку про наявність матеріальних та процесуальних підстав для затвердження цієї угоди та призначення узгодженого сторонами покарання.

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачена вчинила злочин, який за кримінальним законом належить до категорії нетяжких, негативно характеризується за місцем проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. Обставиною, яка пом'якшує їй покарання, суд визнав щире каяття.

«Разом з тим, враховуючи тяжкість вчиненого злочину, особу [обвинуваченої], те, що обвинувачена раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, її похилий вік, обставини, що пом’якшують її покарання, суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченої без відбування покарання у виді позбавлення волі», ­–­ зазначив суд.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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