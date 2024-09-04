68-летняя женщина в общежитии для переселенцев оправдывала войну, действия путина и обвиняла ВСУ в «обстрелах» жителей востока.

Ярмолинский районный суд Хмельницкой области утвердил соглашение о признании виновности, заключенном между прокурором и обвиняемой в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины, начатой ​​в 2014 году, признал ее виновной в инкриминируемом преступлении и назначил наказание - 1 год 6 месяцев лишения свободы с освобождением от его отбывания с испытанием на 1 год испытательного срока. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Как установил суд, 12 июня 2024 года 68-летняя женщина, приехавшая в Хмельницкую область из Луганской области, в коридоре общежития для внутренне перемещенных лиц во время разговора с соседями оправдывала вооруженную агрессию рф против Украины, в том числе тех, кто ее осуществляет. Среди прочего сказала, что жители востока страны были вынуждены обращаться за защитой к путину, потому что, как показывали по телевизору, "Украина их обстреливала".

В ходе досудебного расследования между прокурором и подозреваемой в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 436-2 УК Украины, было заключено соглашение о признании виновности.

В судебном заседании женщина безоговорочно признала себя виновной в совершении инкриминируемого преступления и просила утвердить соглашение. Ее поддержал защитник.

Прокурор также считал, что есть основания для утверждения соглашения о признании виновности.

Поскольку условия соглашения отвечают требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины и Уголовного кодекса Украины, интересам общества, не нарушают права, свободы или интересы сторон или других лиц, а также есть фактические основания для признания виновности, суд пришел к выводу о наличии материальных и процессуальных оснований для утверждения этого соглашения и назначение согласованного сторонами наказания.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемая совершила преступление, которое по уголовному закону относится к категории нетяжких, отрицательно характеризуется по месту жительства, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Обстоятельством, смягчающим ей наказание, суд признал искреннее раскаяние.

«Вместе с тем, учитывая тяжесть совершенного преступления, лицо [обвиняемого], то, что обвиняемое ранее к уголовной ответственности не привлекалось, его преклонный возраст, обстоятельства, смягчающие ее наказание, суд приходит к выводу о возможности исправления обвиняемой без отбывания наказания в виде лишения свободы», – отметил суд.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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