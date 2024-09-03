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Як обрати автошколу для навчання — поради сервісного центру МВС

22:36, 3 вересня 2024
Яку автошколу краще обрати для практичного навчання.
Як обрати автошколу для навчання — поради сервісного центру МВС
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Якщо до теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС можна підготуватися самостійно, то практику потрібно опановувати лише в акредитованій автошколі. І тут постає питання, як вибрати навчальний заклад, що готує кваліфікованих водіїв.

У Головному сервісному центрі МВС дали поради, яку автошколу краще обрати для практичного навчання.

За місцем розташування

Підібрати автошколу можна за місцем розташуванням. Наприклад, ближче до дому чи до роботи. Знайти акредитований навчальний заклад для підготовки водіїв можна на сайті Головного сервісного центру МВС. Там подано назви автошкіл, контакти, адреси та категорії транспортних засобів, на яких здійснюється навчання. Також можна скористатися інтерактивною мапою автошкіл.  

За наявними транспортними засобами

Обрати автошколу можна і за транспортними засобами, на яких здійснюється навчання. Легкове авто чи вантажне, мотоцикл чи мопед, марки та рік випуску – вся інформація за посиланням. Тож можна проаналізувати, на яких автівках вчаться майбутні водії, та обрати ідеальний варіант для себе.

За спеціалістами

Від професіоналізму інструктора залежить, як учень буде здобувати нові знання та як реагувати на ту чи іншу ситуацію на дорозі. За посиланням можна перевірити, чи має інструктор акредитацію, та яку діяльність може здійснювати – практичне, теоретичне навчання чи лекції по медицині.

За відгуками

Не соромтесь розпитати своїх знайомих, які навчалися в автошколах, про їхній досвід. Також можна поцікавитися думкою користувачів соціальних мереж.

Автошколи для осіб з інвалідністю

Наразі в Україні функціонують 7 автошкіл для осіб з інвалідністю, де майбутні водії можуть пройти навчання та отримати посвідчення водія категорії B: у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Кропивницькому, Кам’янці-Подільському та Кривому Розі. Також запущено навчання на категорію С1 у Дніпрі. У цих школах є інклюзивні класи та спеціально обладнані автівки під потреби учня.

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