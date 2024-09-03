Как безопасно утилизировать сухую траву и листья и ничего не сжечь – советы ГСЧС

Сжигание сухой травы и листьев — одна из самых распространенных причин возгорания на частных участках.

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Как отмечают в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, сжигание сухой травы и листьев — одна из самых распространенных причин возгорания на частных участках.

Поэтому, если граждане проживают в частном доме, вместо сжигания можно выбрать компостирование.

«Это экологичный и безопасный метод, который еще и обеспечит сад и огород органическими удобрениями. Вы можете использовать компостную яму — сбрасывать туда траву и остатки пищи — или же готовый садовый компостер», - отмечают спасатели.

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