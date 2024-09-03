Суд обязал мать-одиночку вернуть государству социальные выплаты из-за финансовой операции, которая превысила 50 000 грн: детали дела

Женщина объяснила, что имела долговые обязательства, которые погасила, перечислив их на личную карточку получателя.

Ровенский апелляционный суд взыскал с ответчицы излишне выплаченные средства в пользу Департамента социальной политики Ровенского горсовета.

Одинокая мать при обращении за помощью не сообщила об единовременной финансовой операции на сумму, которая превысила 50 000 гривен, и была осуществлена ​​ею за 12 месяцев до назначения этой материальной помощи, чем нанесла ущерб государству в части создания препятствий в проведении государственной политики распределения бюджетных средств малоимущим семьям и семьям с детьми. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Судом апеляційної інстанції переглянуто скаргу, подану відповідачкою на рішення місцевого суду, яким задоволено позов Департаменту соціальної політки Рівненської міської ради про стягнення з неї надмірно виплачених коштів.

Цим рішенням суд зобов’язав її повернути державі соціальні виплати за певний період — допомогу одинокій матері з дітьми та державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї.

Таке рішення суд першої інстанції обґрунтував тим, що відповідачка за 12 місяців до звернення із заявами про призначення всіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, здійснила фінансову операцію, яка перевищила 50 000 гривень, а тому соціальні допомоги отримувала без законних підстав.

В апеляційній скарзі відповідачка вказала, що мала боргові зобов’язання, які погасила, перерахувавши їх на особисту картку отримувача, тому просила скасувати оскаржуване рішення місцевого суду та ухвалити нове — про відмову у задоволенні позову.

Суд апеляційної інстанції відмовив відповідачці у задоволенні апеляційної скарги, вважаючи оскаржуване рішення місцевого суду законним та обґрунтованим, ухваленим із правильним, всебічним і повним встановленням обставин справи, характером правовідносин, які виникли між сторонами, та застосуванням правових норм для вирішення цього спору.

Соціальні виплати малозабезпеченим сім’ям здійснюються відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751, а також відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250, Постанови КМУ від 07.03.2022 року № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги на період воєнного стану».

Відповідно до п.35-2 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо: особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 000 гривень.

Згідно з підпунктом 2 п. 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державна соціальна допомога не призначається, якщо: особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги, здійснили на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 000 гривень, купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансового тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї (масового знищення)», будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку, оплатили (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування); купівлю безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг), а також банківських металів; платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування); внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації; благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів); надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позички.

Звертаючись до Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради за допомогою, відповідачка не повідомила, що за 12 місяців перед зверненням здійснила фінансову операцію, оплатила послугу (покупку), в сумі, яка перевищує 50 000 гривень.

При цьому, власним підписом на заяві про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації, субсидій та пільг відповідачка підтвердила, що її було попереджено про обов’язок повідомити Департамент про зміни обставин, які можуть вплинути на отримання соціальної компенсації, а також про те, що в разі подання неповних чи недостовірних даних, що спричинили надміру нараховані кошти, відповідачка зобов’язується їх повернути.

Оскільки відповідачка проігнорувала лист-вимогу Департаменту, яким була попереджена про повернення надміру виплачених коштів у визначені строки, це стало підставою для їх стягнення в судовому порядку.

Не підтвердилось доводи відповідачки про боргові зобов’язання перед отримувачем коштів, оскільки допитаний у суді свідок зазначив, що порвав розписку після погашення відповідачкою заборгованості, попри те, що відповідно до банківських виписок суми боргу і здійсненого відповідачкою грошового переказу різняться.

Оцінивши встановлені обставини справи в сукупності та у взаємозв’язку із нормами закону, що їх регулюють, Рівненський апеляційний суд прийшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог Департаменту. Зважаючи на такі обставини, відповідачці, яка порушила вимоги Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, доведеться повернути державі надміру виплачені кошти в сумі понад 41 000 гривень.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 6 серпня 2024 року у справі № 569/9910/23 (провадження № 22-ц/4815/750/24).

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