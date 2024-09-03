Як безпечно утилізувати суху траву та листя і нічого не спалити – поради ДСНС

Спалювання сухої трави та листя — одна з найпоширеніших причин займання на приватних ділянках.

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Як зазначають у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, спалювання сухої трави та листя — одна з найпоширеніших причин займання на приватних ділянках.

Тому, якщо громадяни мешкають у приватному будинку, замість спалювання можна обрати компостування.

«Це екологічний і безпечний метод, який ще й забезпечить сад і город органічними добривами. Ви можете використовувати компостну яму — скидати туди траву та залишки їжі — або ж готовий садовий компостер», - зауважують рятувальники.

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