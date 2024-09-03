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На Кіровоградщині батько трьох дітей отримав повістку і від 2022 року ухивявся від мобілізації: як його покарав суд

21:50, 3 вересня 2024
У грудні 2022 року чоловіка визнали придатним до служби, він отримав повістку, проте до 2024 року ховався від мобілізації.
На Кіровоградщині батько трьох дітей отримав повістку і від 2022 року ухивявся від мобілізації: як його покарав суд
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На Кіровоградщині чоловік отримав повістку і від грудня 2022 року ховався від мобілізації. Вирок у справі №399/142/24 виніс Онуфріївський районний суд Кіровоградської області.

Як зазначається у матеріалах, у грудні 2022 року чоловіка визнали придатним до служби. Він отримав повістку, проте до 2024 року ховався від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. За його словами, він «13 грудня 2022 року подав представникам ТЦК письмову заяву про відмову бути призваним до ЗСУ у зв`язку з тим, що його цивільна дружина була вагітна і на їх утриманні знаходилось ще двоє малолітніх дітей. З дня написання заяви багато переосмислив і якби зараз йому знову вручити повістку пішов би служити до ЗСУ».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до іспитового терміну.

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