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Отримали компенсацію через суд: чи потрібно відображати ці кошти в декларації

15:25, 27 червня 2026
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Пояснюємо, чи є доходом кошти, отримані як відшкодування шкоди за рішенням суду.
Отримали компенсацію через суд: чи потрібно відображати ці кошти в декларації
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Передача людині коштів за рішенням суду як компенсації матеріальної чи моральної шкоди не звільняє її від обов’язку відобразити такі виплати у декларації. Незалежно від того, чи йдеться про відшкодування майнових збитків, моральної шкоди або шкоди, завданої життю чи здоров’ю, отримані суми вважаються доходом для цілей фінансового декларування.

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«Судово-юридична газета» розібралася, у яких випадках такі кошти вважаються доходом для цілей фінансового декларування та на підставі яких норм законодавства виникає відповідний обов’язок.

Чи потрібно декларувати компенсацію, отриману за рішенням суду

Відповідь — так.

Кошти, отримані як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, є доходом для цілей фінансового декларування.

До таких доходів належать, зокрема:

  • суми, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування матеріальних збитків, завданих особі;
  • кошти, виплачені як компенсація шкоди, завданої життю чи здоров’ю;
  • відшкодування моральної шкоди в розмірі, визначеному судовим рішенням.

Якими нормами це передбачено

Обов’язок декларувати такі виплати передбачений:

  • пунктом 7 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції»;
  • підпунктом «а» підпункту 164.2.14 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України;
  • пунктом 120 додатка 2 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4.

Таким чином, незалежно від того, що кошти виплачуються як компенсація за завдану шкоду, для цілей фінансового декларування вони вважаються доходом і підлягають відображенню в декларації відповідно до вимог законодавства.

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