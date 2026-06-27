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Получили компенсацию через суд: нужно ли отражать эти средства в декларации

15:25, 27 июня 2026
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Объясняем, являются ли доходом денежные средства, полученные в качестве возмещения вреда по решению суда.
Получили компенсацию через суд: нужно ли отражать эти средства в декларации
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Передача человеку денежных средств по решению суда в качестве компенсации материального или морального вреда не освобождает его от обязанности отразить такие выплаты в декларации. Независимо от того, идет ли речь о возмещении имущественного ущерба, морального вреда или вреда, причиненного жизни или здоровью, полученные суммы считаются доходом для целей финансового декларирования.

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«Судебно-юридическая газета» разобралась, в каких случаях такие средства считаются доходом для целей финансового декларирования и на основании каких норм законодательства возникает соответствующая обязанность.

Нужно ли декларировать компенсацию, полученную по решению суда

Ответ — да.

Денежные средства, полученные в качестве возмещения материального или нематериального (морального) вреда, являются доходом для целей финансового декларирования.

К таким доходам относятся, в частности:

  • суммы, которые по решению суда направляются на возмещение материального ущерба, причиненного лицу;
  • денежные средства, выплаченные в качестве компенсации вреда, причиненного жизни или здоровью;
  • возмещение морального вреда в размере, определенном судебным решением.

Какими нормами это предусмотрено

Обязанность декларировать такие выплаты предусмотрена:

  • пунктом 7 части первой статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции»;
  • подпунктом «а» подпункта 164.2.14 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины;
  • пунктом 120 приложения 2 «Справочник признаков доходов физических лиц» к Порядку заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 13 января 2015 года № 4.

Таким образом, независимо от того, что денежные средства выплачиваются в качестве компенсации за причиненный вред, для целей финансового декларирования они считаются доходом и подлежат отражению в декларации в соответствии с требованиями законодательства.

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