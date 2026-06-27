Магазин списал дефект брендовых кроссовок на «неправильно подобранный размер», но суд встал на сторону покупателя

Покупатель приобрел брендовые кроссовки по акции «1+1=3», но уже в первый день обнаружил производственный дефект, а после отказа магазина обменять обувь из-за «неправильного размера» обратился в суд и выиграл дело.

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Шахтерский городской суд Днепропетровской области рассмотрел гражданское дело по иску покупателя к физическому лицу-предпринимателю о защите прав потребителя в связи с отказом продавца обменять обувь, в которой был выявлен производственный дефект.

Суд проверил, подтверждено ли наличие производственного недостатка товара, выполнил ли продавец требования законодательства относительно проведения экспертизы качества продукции и имеются ли основания для обязания осуществить обмен товара, возмещения морального вреда и судебных расходов.

Суть спора

Истец обратился в суд с иском о защите прав потребителя, в котором просил обязать физическое лицо-предпринимателя обменять приобретенные им кроссовки ненадлежащего качества на аналогичный товар надлежащего качества либо другой равноценный товар соответствующего функционального назначения, взыскать моральный вред в размере 1 гривны, расходы на проведение экспертного исследования в сумме 2 721,60 грн, а также расходы на профессиональную юридическую помощь.

Суд установил, что 22 ноября 2025 года истец приобрел в магазине «ROY ROBSON» кроссовки. Обувь была приобретена в рамках акционного предложения «1+1=3», вследствие чего ее стоимость по фискальному чеку составила 1 гривну, тогда как сумма скидки составила 10 998 грн.

В первый день эксплуатации покупатель обнаружил на правом полупаре обуви производственный дефект деталей верха в виде участка с отсутствием ворса на вставке из текстильной ткани.

1 декабря 2025 года он обратился к продавцу с требованием обменять товар ненадлежащего качества, однако получил отказ, который администратор магазина направил через мессенджер Telegram.

В ответе на адвокатский запрос представителю истца сообщили, что при осмотре обуви были выявлены признаки ее использования, в частности загрязнение подошвы и деформация. Продавец пришел к выводу об отсутствии существенного недостатка товара, указав, что повреждения возникли вследствие эксплуатации и возможного неправильного подбора размера обуви. Кроме того, ответчик сослался на то, что продавец-консультант рекомендовал покупателю выбрать больший размер, однако последний самостоятельно приобрел обувь 41-го размера. На этом основании ответчик отказал в возврате денежных средств или обмене товара.

Не согласившись с такой позицией, истец обратился в Днепропетровскую торгово-промышленную палату для проведения экспертного исследования.

Согласно заключению эксперта № ГО-129 от 10 февраля 2026 года установлено, что правая полупара кроссовок имеет производственный дефект деталей верха в виде участка с отсутствием ворса на текстильной вставке. Причиной возникновения дефекта определено ненадлежащее качество ткани, использованной для отделки деталей верха обуви. При этом механических повреждений, которые могли бы повлечь возникновение такого дефекта, экспертизой не установлено.

Возражая против иска, ответчик указал, что истец не доказал наличие производственного дефекта либо существенного недостатка товара, а выявленные повреждения имеют эксплуатационный характер и могли возникнуть вследствие неправильного выбора размера обуви. Также ответчик отмечал, что закон не предусматривает оснований для обмена товара или возврата денежных средств.

Позиция и выводы суда

Исследовав материалы дела № 186/923/26, суд прежде всего привел положения Конституции Украины, Гражданского кодекса Украины и Закона Украины «О защите прав потребителей», которые гарантируют право потребителя на получение товара надлежащего качества и на судебную защиту в случае нарушения его прав.

Суд отметил, что в соответствии со статьями 673 и 675 Гражданского кодекса Украины, статьями 6 и 8 Закона Украины «О защите прав потребителей» именно продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества, соответствующий условиям договора купли-продажи, а в случае выявления в течение гарантийного срока существенного недостатка, возникшего по вине производителя или продавца, потребитель имеет право требовать, в частности, замены товара на аналогичный.

При этом суд обратил внимание, что обязанность доказывания наличия существенного недостатка возлагается на потребителя, тогда как бремя доказывания причин возникновения такого недостатка возлагается именно на продавца.

Оценивая представленные сторонами доказательства, суд установил, что истец подтвердил наличие производственного дефекта заключением эксперта Днепропетровской торгово-промышленной палаты № ГО-129 от 10 февраля 2026 года. Согласно этому заключению, правая полупара кроссовок имела производственный дефект деталей верха в виде участка с отсутствием ворса на текстильной вставке, возникший вследствие использования ткани ненадлежащего качества. В то же время экспертизой не установлено механических повреждений, которые могли бы привести к возникновению такого дефекта.

В свою очередь ответчик не представил надлежащих и допустимых доказательств того, что выявленный недостаток возник вследствие нарушения истцом правил эксплуатации обуви либо по иным причинам, за которые продавец ответственности не несет.

Суд отдельно подчеркнул, что в соответствии с абзацем вторым части второй статьи 17 Закона Украины «О защите прав потребителей» именно продавец в случае необходимости установления причин утраты качества продукции обязан в трехдневный срок организовать проведение экспертизы за собственный счет. Однако ответчик эту обязанность не выполнил и фактически ограничился лишь собственным визуальным осмотром товара, на основании которого сделал вывод об отсутствии существенного недостатка.

По мнению суда, такая оценка не может считаться надлежащим доказательством причин возникновения дефекта, поскольку проведение экспертизы в случаях, предусмотренных законом, является обязанностью продавца.

Суд также отметил, что ответчик не опроверг выводы экспертного исследования, представленного истцом, и не доказал, что выявленный недостаток возник после передачи товара покупателю вследствие его неправильной эксплуатации.

Учитывая установленные обстоятельства, суд пришел к выводу, что приобретенные истцом кроссовки имели производственный дефект, а потому истец как потребитель приобрел право требовать их замены на аналогичный товар надлежащего качества. Суд отметил, что именно такой способ защиты был избран истцом, тогда как оснований для расторжения договора купли-продажи либо взыскания стоимости товара не установлено, в частности с учетом того, что обувь была приобретена в рамках акционного предложения.

Оценивая требование о возмещении морального вреда, суд исходил из того, что истец был вынужден неоднократно обращаться к продавцу, организовывать проведение экспертного исследования, тратить личное время и усилия на защиту своих прав. Кроме того, из-за наличия дефекта он был лишен возможности пользоваться зимней обувью по ее назначению в течение соответствующего сезона.

Учитывая характер нарушения, принципы разумности и справедливости, суд признал обоснованным требование о взыскании морального вреда в заявленном размере 1 гривны.

Вместе с тем суд удовлетворил требование о взыскании с ответчика расходов на проведение экспертного исследования в сумме 2 721,60 грн, поскольку они были документально подтверждены и непосредственно связаны с защитой нарушенных прав потребителя.

В то же время суд отказал во взыскании расходов на профессиональную юридическую помощь в размере 10 000 грн. Суд отметил, что истец не представил надлежащих доказательств фактического несения этих расходов, в частности подробного расчета, акта приема-передачи оказанных услуг и описания выполненных адвокатом работ, что исключает возможность их компенсации.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск. Суд обязал физическое лицо-предпринимателя обменять кроссовки ненадлежащего качества на аналогичный товар надлежащего качества либо другой равноценный товар соответствующего функционального назначения, взыскал в пользу истца 1 грн морального вреда и 2 721,60 грн расходов на проведение экспертного исследования, а также судебный сбор в пользу государства. В удовлетворении остальных исковых требований, в частности относительно компенсации расходов на профессиональную юридическую помощь, было отказано.

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