На Полтавщине отпустили мужчину, который больше года уклонялся от мобилизации

Мужчина ухаживает за престарелой матерью и имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также донатит на ВСУ.

Фото: vsim.ua

В Полтавской области мужчину, который более года избегал мобилизации, приговорили к испытательному сроку. Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области по делу № 526/118/24.

В октябре 2023 года мужчину признали годным к мобилизации, а уже в ноябре он получил повестку, которую проигнорировал. Во время судебного процесса он признал свою вину и выразил искреннее раскаяние, объяснив, что не явился на службу из-за необходимости ухаживать за своей престарелой матерью, которая не может обслуживаться самостоятельно.

Суд принял во внимание, что мужчина имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, осуществляет донаты для Вооруженных сил Украины и не состоит на учете у психиатра или нарколога. Таким образом, суд, анализируя все обстоятельства, приговорил его к одному году испытательного срока по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

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