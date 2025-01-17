На Полтавщині відпустили чоловіка, який більше року ухилявся від мобілізації

Чоловік доглядає за пристарілою матір’ю та має на утриманні неповнолітню дитину, а також донатить на ЗСУ.

Фото: vsim.ua

У Полтавській області чоловіка, який понад рік уникав мобілізації, засудили до іспитового терміну. Про це йдеться у вироку Гадяцького районного суду Полтавської області у справі № 526/118/24.

У жовтні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації, а вже в листопаді він отримав повістку, яку проігнорував. Під час судового процесу він визнав свою провину та висловив щирі розкаяння, пояснивши, що не з'явився на службу через необхідність доглядати за своєю пристарілою матір'ю, яка не може обслуговуватися самостійно.

Суд взяв до уваги, що чоловік має на утриманні неповнолітню дитину, здійснює донати для Збройних сил України та не перебуває на обліку у психіатра чи нарколога. Таким чином, суд, аналізуючи всі обставини, засудив його до одного року іспитового терміну за статтею 336 Кримінального кодексу України.

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