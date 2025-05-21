Проверка переписки заключенного и отказ в участии в видеозаседании нарушают Конвенцию о правах человека — ЕСПЧ

Отказ заключенному в участии в судебном заседании через видеосвязь и пересмотр его переписки администрацией учреждения исполнения наказаний нарушают Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

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Просмотр администрацией учреждения исполнения наказаний переписки заключённого и отказ в участии в судебном заседании в режиме видеоконференции по административному делу нарушают Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. К такому выводу пришёл Европейский суд по правам человека в деле IVAN KARPENKO v. UKRAINE (No. 2) (№ 41036/16), сообщает Верховный Суд.

Заявитель в этом деле отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Его жалоба в ЕСПЧ касалась нарушений статьи 8 Конвенции, связанных с тем, что администрация тюрьмы незаконно просматривала его переписку. Также он жаловался на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции из-за несправедливости разбирательства, в рамках которого он пытался обжаловать действия администрации учреждения исполнения наказаний, поскольку национальные суды не позволили ему участвовать в судебных заседаниях в режиме видеоконференции из-за действовавших на тот момент положений процессуального законодательства.

ЕСПЧ подтвердил, что национальные суды должны всесторонне анализировать характер спора, чтобы определить, требует ли он личного присутствия участника дела, находящегося под стражей. Если иск преимущественно основан на личном опыте такого участника, возможность быть заслушанным лично является важной частью изложения его позиции по делу и фактически единственным способом обеспечить состязательность судебного процесса. В таких обстоятельствах очевидным решением было бы проведение судебного заседания в месте содержания заявителя или в формате видеоконференции. Однако в данном деле суды отказали заявителю в участии в заседании в режиме видеосвязи, сославшись на отсутствие соответствующих норм в законодательстве. ЕСПЧ указал, что пробел в национальном законодательстве не может служить оправданием несоблюдения стандартов, установленных Конвенцией. Поэтому было установлено нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции.

Кроме того, на сегодняшний день положения статьи 195 КАС Украины предусматривают возможность участия в судебном заседании в режиме видеоконференции как вне помещения суда с использованием собственных технических средств, так и из другого суда при наличии соответствующей технической возможности.

Что касается статьи 8 Конвенции, ЕСПЧ отметил, что он неоднократно констатировал нарушения этого положения в делах, касающихся ознакомления сотрудников учреждений исполнения наказаний с содержанием переписки заключённых с национальными судами. ЕСПЧ пришёл к такому же выводу и в этом деле.

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