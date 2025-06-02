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Апелляционный суд пересмотрел приговор военному за разбитые лобовые стекла и оскорбления водителя авто на блокпоста

18:12, 2 июня 2025
Военнослужащий объяснил, что проверял учетные данные водителя, который внезапно начал движение, наехав ему на ногу.
Апелляционный суд пересмотрел приговор военному за разбитые лобовые стекла и оскорбления водителя авто на блокпоста
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Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел дело о мелком хулиганстве на блокпосту в Хмельницкой области по жалобе потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В материалах дела говорится, что 16 августа 2024 года в Каменец-Подольском районе военнослужащий оскорбительно цеплялся и нецензурно высказался к остановившемуся на блокпоста водителя, а также рукой повредил лобовое стекло его автомобиля.

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области закрыл административное производство по делу в связи с окончанием на момент рассмотрения сроков наложения админвзыскания.

Поскольку суд закрыл дело, не установив вину военнослужащего, потерпевший водитель не согласился с его решением. Поэтому в апелляционной жалобе он просил его отменить, принять новое постановление и признать правонарушителя виновным в совершении мелкого хулиганства.

В суде объяснил, что его остановили на блокпосту и после проверки документов один из военнослужащих сказал, что дальше он не уезжает. Но он забрал документы и начал движение по автомобилю. Военный загородил проезд и ударил по разбившему лобовому стеклу.

Военнослужащий подтвердил: проверял у этого водителя военно-учетные данные и в ходе общения тот начал движение, наехав ему на ногу. Поэтому он нецензурно высказался и от боли резко оперся рукой на его автомобиль. После этого коллеги сразу завезли его в травмпункт.

Такие объяснения полностью согласуются с видеозаписью с места происшествия, отмечает ХАС: военнослужащий сообщает водителю, что он должен уехать пройти ВЛК, однако водитель начинает ехать и травмирует ему ногу.

Апелляционный суд обратил внимание, что поведение военного было вызвано действиями потерпевшего и не носило общественно-опасного характера и не нарушало общественный порядок.

К тому же, обязательным признаком объективной стороны мелкого хулиганства является место его совершения – общественное место, а блокпост в понимании закона не является общественным местом.

При таких обстоятельствах ХАС пришел к выводу об отсутствии в действиях военнослужащего состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Следовательно, частично удовлетворил апелляционную жалобу: отменил постановление местного суда, а принял новое, закрыв производство за отсутствием в действиях военнослужащего события и состава административного правонарушения.

В то же время апелляционный суд обратил внимание на то, что правоохранители не дали оценки действиям водителя, наехавшего на ногу военнослужащему и причинившего ему телесные повреждения.

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