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Апеляційний суд переглянув вирок військовому за розбите лобове скло та образи водія авто на блокпосту

18:12, 2 червня 2025
Військовослужбовець пояснив, що перевіряв облікові дані водія, який раптово почав рух, наїхавши йому на ногу.
Апеляційний суд переглянув вирок військовому за розбите лобове скло та образи водія авто на блокпосту
Фото: 24 Канал
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Хмельницький апеляційний суд переглянув справу про дрібне хуліганство на блокпосту у Хмельницькій області за апеляційною скаргою потерпілого. Про це повідомляє пресслужба суду. 

У матеріалах справи йдеться, що 16 серпня 2024 року у Кам’янець-Подільському районі військовослужбовець образливо чіплявся й нецензурно висловився до водія, що зупинився на блокпосту, а також рукою пошкодив лобове скло його автомобіля.

Камянець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області закрив адміністративне провадження у справі у зв`язку із закінченням на момент розгляду строків накладення адмінстягнення.

Оскільки суд закрив справу, не встановивши вину військовослужбовця, потерпілий водій не погодився з його рішенням. Тому в апеляційній скарзі просив його скасувати, ухвалити нову постанову й визнати правопорушника винним у вчиненні дрібного хуліганства.

У суді пояснив, що його зупинили на блокпосту й після перевірки документів один з військовослужбовців сказав, що далі він не їде. Та він забрав документи й почав рух автомобілем. Військовий загородив проїзд і вдарив по лобовому склу, яке розбив.

Військовослужбовець підтвердив: перевіряв у цього водія військово-облікові дані й у ході спілкування той почав рух, наїхавши йому на ногу. Через це він нецензурно висловився та від болю різко обперся рукою на його автомобіль. Після цього колеги одразу завезли його до травмпункту.

Такі пояснення повністю узгоджуються із відеозаписом з місця події, зауважує ХАС: військовослужбовець повідомляє водієві, що він повинен поїхати пройти ВЛК, проте водій починає їхати й травмує йому ногу.

Апеляційний суд звернув увагу, що поведінка військового була викликана діями потерпілого й не носила суспільно-небезпечного характеру та не порушувала громадський порядок.

До того ж обов`язковою ознакою об`єктивної сторони дрібного хуліганства є місце його вчинення – громадське місце, а блокпост у розумінні закону не є громадським місцем.

За таких обставин ХАС дійшов висновку про відсутність в діях військовослужбовця складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Відтак – частково задовольнив апеляційну скаргу: скасував постанову місцевого суду, натомість ухвалив нову, закривши провадження за відсутністю в діях військовослужбовця події й складу адміністративного правопорушення.

Водночас апеляційний суд звернув увагу на те, що правоохоронці не надали оцінки діям водія, котрий наїхав на ногу військовослужбовцю та заподіяв йому тілесні ушкодження.

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