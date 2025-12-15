  1. Суспільство

15 грудня – яке сьогодні свято та головні події

09:35, 15 грудня 2025
15 грудня святкують День працівників суду України.
15 грудня – яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock
У понеділок, 15 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

15 грудня відзначають День працівників суду України. Свято було встановлено 1997 року, після ухвалення Верховною Радою України відповідного указу, щоб підкреслити важливість ролі судової системи в суспільстві та державі. Дата обрана не випадково — 15 грудня вважається символічною для української юстиції, адже саме цього дня 1917 року Центральна Рада ухвалила закон про створення Генерального суду, що стало першим кроком до формування української судової системи.

15 грудня в Україні і світі святкують День утворення організації ООН з охорони навколишнього середовища. Програму було засновано під час Конференції ООН зі сталого розвитку в Стокгольмі 1972 року. UNEP стала першим спеціалізованим органом ООН, який займався глобальними екологічними питаннями, об’єднуючи зусилля країн для охорони довкілля.

Яке сьогодні церковне свято

15 грудня в церковному календарі День пам’яті святого священномученика Єлевтерія. Святий Єлевтерій був єпископом у другій половині II століття. Він відзначався ревною проповіддю християнства та ревністю у виконанні духовних обов’язків. За відданість вірі зазнав тортур і мученицької смерті.

Календар важливих подій за 15 грудня

1950 - У Брюсселі було підписано Конвенцію про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 р. - Всесвітня митна організація);

1964 - У Канаді прийнято державний прапор із кленовим листом;

1970 - Уперше здійснено посадку космічного апарату із Землі на іншу планету (міжпланетна станція "Венера-7");

1995 - На 5-й зустрічі глав держав і урядів 10 країн Південно-Східної Азії в Бангкоку було підписано договір, за яким цей регіон проголошено зоною, вільною від ядерної зброї;

2000 - В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС. Зруйнований 1986 року реактор, що містив 66 тонн розплавленого ядерного палива і 37 тонн радіоактивного пилу, незважаючи на побудований захисний саркофаг, продовжував випромінювати радіацію;

2006 - Перший випробувальний політ новітнього винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35 "Лайтнінг" II;

2008 - Чорногорія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу;

2009 - Відбувся перший випробувальний політ новітнього літака Boeing 787 Dreamliner;

2018 - Відновлено автокефальну помісну Православну церкву України (утворилася в 988 р.)

яке сьогодні свято

