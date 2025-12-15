15 декабря – какой сегодня праздник и главные события

15 декабря отмечают День работников суда Украины.

Фото: shutterstock

В понедельник, 15 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

15 декабря отмечают День работников суда Украины. Праздник был установлен в 1997 году после принятия Верховной Радой Украины соответствующего указа, чтобы подчеркнуть важность роли судебной системы в обществе и государстве. Дата выбрана не случайно — 15 декабря считается символической для украинской юстиции, ведь именно в этот день в 1917 году Центральная Рада приняла закон о создании Генерального суда, что стало первым шагом к формированию украинской судебной системы.

15 декабря в Украине и мире празднуют День образования организации ООН по охране окружающей среды. Программа была основана на Конференции ООН по устойчивому развитию в Стокгольме 1972 года. UNEP стала первым специализированным органом ООН, занимающимся глобальными экологическими вопросами, объединяя усилия стран по охране окружающей среды.

Какой сегодня церковный праздник

15 декабря в церковном календаре День памяти святого священномученика Елевтерия. Святой Елевтерий был епископом во второй половине II столетия. Он отличался ревностной проповедью христианства и ревностью в исполнении духовных обязанностей. За преданность вере подвергся пыткам и мученической смерти.

Календарь важных событий на 15 декабря

1950 — В Брюсселе была подписана Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (с октября 1994 г. — Всемирная таможенная организация);

1964 — В Канаде был принят государственный флаг с кленовым листом;

1970 — Впервые осуществлена посадка космического аппарата с Земли на другую планету (межпланетная станция «Венера-7»);

1995 — На 5-й встрече глав государств и правительств 10 стран Юго-Восточной Азии в Бангкоке был подписан договор, согласно которому этот регион был провозглашён зоной, свободной от ядерного оружия;

2000 — В Украине окончательно прекратила работу Чернобыльская АЭС. Разрушенный в 1986 году реактор, который содержал 66 тонн расплавленного ядерного топлива и 37 тонн радиоактивной пыли, несмотря на построенный защитный саркофаг, продолжал излучать радиацию;

2006 — Первый испытательный полёт новейшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 «Лайтнинг» II;

2008 — Черногория официально подала заявку на вступление в Европейский Союз;

2009 — Состоялся первый испытательный полёт новейшего самолёта Boeing 787 Dreamliner;

2018 — Восстановлена автокефальная поместная Православная церковь Украины (образовалась в 988 г.).

