Відбір до наглядових рад енергетичних підприємств — назвали вакантні позиції та ключові вимоги

У Мінекономіки назвали строк подачі документів, перелік та порядок їх подання.

Фото: glavcom.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про старт наступного етапу перезавантаження енергетичних підприємств.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило деталі відбору кандидатів для подальшого призначення до складу наглядових рад низки стратегічно важливих підприємств енергетичної галузі України.

Вакантні позиції

Оператор газотранспортної системи України – 2 представники держави

Українські розподільні мережі – 5 членів наглядової ради (3 незалежних та 2 представники держави)

Оператор ринку – 2 представники держави

Центренерго – 5 членів наглядової ради (3 незалежних та 2 представники держави)

Енергетична компанія України – 1 незалежний член, 1 представник держави

Енергоатом – 3 представники держави

Укренерго – 1 представник держави

Укргідроенерго – 1 представник держави

Ключові вимоги до кандидатів

Мінімальний досвід: Не менше 5 років на керівних посадах у державному та/або приватному секторі економіки у сфері енергетики (або на рівнозначних посадах). Досвід члена наглядової ради протягом 3 років є перевагою.

Освіта: Вища освіта.

Мови: Володіння українською та англійською (для громадян України), або лише англійською (для іноземних громадян).

Час: Здатність приділяти не менше 50 робочих днів на рік виконанню обов'язків.

Бажані компетенції

Члени наглядової ради мають забезпечувати ефективне управління та стратегічний розвиток.

Обов'язковий досвід для кожного кандидата щонайменше по двох з напрямків:

Бізнес-стратегія та управління змінами.

Операційний менеджмент та безпека в енергетичному секторі.

Фінансове планування, аудит та інвестиції.

Управління ризиками, внутрішній контроль, аудит.

Юридичний супровід і комплаєнс.

Корпоративна трансформація, корпоративне управління.

Публічна політика, взаємодія з урядом, регуляторні питання.

Цифрові технології та інновації.

Перелік документів та порядок їх подання

З метою участі у відборі потенційні кандидати мають подати:

Заяву на участь у відборі (у довільній формі) із зазначенням найменування посади (незалежного члена чи представника держави).

Анкету кандидата (згідно з додатком).

Заяву претендента за власним підписом про відсутність у нього судимості.

Біографічну довідку (резюме).

Згоду на обробку персональних даних.

Рекомендації (за наявності).

Заяву щодо відповідності критеріям незалежності (для незалежних членів).

Документи подаються в електронній формі з використанням КЕП або УЕП, українською або англійською мовами.

Кінцевий строк подання документів: до 21 грудня 2025 року до 18:00 (за київським часом).

Адреса електронної пошти для подання документів: [email protected]

Контактний телефон: +38 (044) 200 47 73*3225, +38 (044) 200 47 73*3226

Кандидати можуть подаватися до кількох компаній одночасно, про що слід окремо зазначити у заяві для участі у відборі.

По закінченню прийняття заявок, згідно з відповідним порядком проведення відбору будуть сформовані короткі списки кандидатів, які будуть рекомендовані субʼєктам управління для розгляду та призначення.

Окремо наголошуємо, що цей відбір не впливає та не замінює порядку відбору кандидатів через Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств відповідно до чинного законодавства.

Крім того, як повідомила Свириденко, у 12 грудня вже стартував конкурс на чотири посади незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, Кабмін оголосив конкурс до наглядової ради Енергоатому.

Раніше Кабмін затвердив план повного оновлення наглядових рад.

