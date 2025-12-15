Юлія Свириденко оголосила про старт відбору до наглядових рад ключових енергетичних компаній

Уряд запускає відбір кандидатів до складу наглядових рад низки енергетичних підприємств.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про старт наступного етапу перезавантаження енергетичних підприємств.

За її словами, відповідно до урядового плану, у понеділок, тобто сьогодні, 15 грудня, розпочинається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих компаній енергетичного сектору. Йдеться, зокрема, про

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»,

АТ «Українські розподільні мережі»,

АТ «Оператор ринку»,

ПАТ «Центренерго»,

«Енергетичну компанію України»,

НАЕК «Енергоатом»,

АТ «Укренерго»,

АТ «Укргідроенерго».

Прем’єрка зазначила, що всю інформацію щодо перебігу відбору кандидатів буде оприлюднювати Міністерство економіки. Формування нового складу наглядових рад планується у січні.

Крім того, як повідомила Свириденко, у 12 грудня вже стартував конкурс на чотири посади незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, Кабмін оголосив конкурс до наглядової ради Енергоатому.

Раніше Кабмін затвердив план повного оновлення наглядових рад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.