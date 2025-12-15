  1. В Україні

Юлія Свириденко оголосила про старт відбору до наглядових рад ключових енергетичних компаній

08:45, 15 грудня 2025
Уряд запускає відбір кандидатів до складу наглядових рад низки енергетичних підприємств.
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про старт наступного етапу перезавантаження енергетичних підприємств.

За її словами, відповідно до урядового плану, у понеділок, тобто сьогодні, 15 грудня, розпочинається відбір кандидатів до складу наглядових рад низки стратегічно важливих компаній енергетичного сектору. Йдеться, зокрема, про

  • ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»,
  • АТ «Українські розподільні мережі»,
  • АТ «Оператор ринку»,
  • ПАТ «Центренерго»,
  • «Енергетичну компанію України»,
  • НАЕК «Енергоатом»,
  • АТ «Укренерго»,
  • АТ «Укргідроенерго».

Прем’єрка зазначила, що всю інформацію щодо перебігу відбору кандидатів буде оприлюднювати Міністерство економіки. Формування нового складу наглядових рад планується у січні.

Крім того, як повідомила Свириденко, у 12 грудня вже стартував конкурс на чотири посади незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, Кабмін оголосив конкурс до наглядової ради Енергоатому.

Раніше Кабмін затвердив план повного оновлення наглядових рад.

