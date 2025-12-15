Юлия Свириденко объявила о старте отбора в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний

Правительство запускает отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда энергетических предприятий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о старте следующего этапа перезагрузки энергетических предприятий.

По ее словам, в соответствии с правительственным планом, в понедельник, то есть сегодня, 15 декабря, начинается отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных компаний энергетического сектора. Речь, в частности, идет о

ООО «Оператор газотранспортной системы Украины»,

АО «Украинские распределительные сети»,

АО «Оператор рынка»,

ПАО «Центрэнерго»,

«Энергетической компании Украины»,

НАЭК «Энергоатом»,

АО «Укрэнерго»,

АО «Укргидроэнерго».

Премьер-министр отметила, что всю информацию о ходе отбора кандидатов будет публиковать Министерство экономики. Формирование нового состава наблюдательных советов планируется в январе.

Кроме того, как сообщила Свириденко, 12 декабря уже стартовал конкурс на четыре должности независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, что Кабмин объявил конкурс в наблюдательный совет Энергоатома.

Ранее Кабмин утвердил план полного обновления наблюдательных советов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.