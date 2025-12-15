Юлия Свириденко объявила о старте отбора в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о старте следующего этапа перезагрузки энергетических предприятий.
По ее словам, в соответствии с правительственным планом, в понедельник, то есть сегодня, 15 декабря, начинается отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных компаний энергетического сектора. Речь, в частности, идет о
- ООО «Оператор газотранспортной системы Украины»,
- АО «Украинские распределительные сети»,
- АО «Оператор рынка»,
- ПАО «Центрэнерго»,
- «Энергетической компании Украины»,
- НАЭК «Энергоатом»,
- АО «Укрэнерго»,
- АО «Укргидроэнерго».
Премьер-министр отметила, что всю информацию о ходе отбора кандидатов будет публиковать Министерство экономики. Формирование нового состава наблюдательных советов планируется в январе.
Кроме того, как сообщила Свириденко, 12 декабря уже стартовал конкурс на четыре должности независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».
Напомним, что Кабмин объявил конкурс в наблюдательный совет Энергоатома.
Ранее Кабмин утвердил план полного обновления наблюдательных советов.
