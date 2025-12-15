  1. В Украине

Юлия Свириденко объявила о старте отбора в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний

08:45, 15 декабря 2025
Правительство запускает отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда энергетических предприятий.
Юлия Свириденко объявила о старте отбора в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о старте следующего этапа перезагрузки энергетических предприятий.

По ее словам, в соответствии с правительственным планом, в понедельник, то есть сегодня, 15 декабря, начинается отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных компаний энергетического сектора. Речь, в частности, идет о

  • ООО «Оператор газотранспортной системы Украины»,
  • АО «Украинские распределительные сети»,
  • АО «Оператор рынка»,
  • ПАО «Центрэнерго»,
  • «Энергетической компании Украины»,
  • НАЭК «Энергоатом»,
  • АО «Укрэнерго»,
  • АО «Укргидроэнерго».

Премьер-министр отметила, что всю информацию о ходе отбора кандидатов будет публиковать Министерство экономики. Формирование нового состава наблюдательных советов планируется в январе.

Кроме того, как сообщила Свириденко, 12 декабря уже стартовал конкурс на четыре должности независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, что Кабмин объявил конкурс в наблюдательный совет Энергоатома.

Ранее Кабмин утвердил план полного обновления наблюдательных советов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине планируют создать Временную следственную комиссию для борьбы с коррупцией в период действия военного положения

Депутаты предлагают создать комиссию, которая будет проверять использование ресурсов в сфере обороны, соблюдение прав человека и антикоррупционное законодательство.

Главный сервисный центр МВД разъяснил, как нанести графические символы на номерные знаки

Украинское законодательство разрешает владельцам транспортных средств добавлять к индивидуальному номерному знаку не только комбинацию символов, но и графические элементы.

Как изменятся очереди наследования и что будет включаться в наследство по обновленному Гражданскому кодексу: детали законопроекта

Законопроект обновляет наследственное право, среди ключевых нововведений — пересмотр очередей наследования, включение цифровых активов в состав наследства и управление корпоративными правами после смерти владельца.

В Чернигове женщина продала автомобиль, а потом пошла по судам: чем закончилась история в Верховном Суде

Кассационная инстанция подчеркнула, что решающее значение имеет фактическое поведение сторон, а не последующие претензии.

Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]