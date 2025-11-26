Стартовал конкурс на четыре должности независимых членов наблюдательного совета АО «НАЭК «Энергоатом»

Подавать документы могут украинские и иностранные специалисты с подтвержденным опытом руководящей работы в энергетике и ядерной энергетике, на рынках электроэнергии, в финансах, аудите, управлении рисками, комплаенсе и корпоративном управлении.

Фото: me.gov.ua

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщило о начале конкурсного отбора на четыре должности независимых членов наблюдательного совета Акционерного общества «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» — согласно утвержденным Номинационным комитетом требованиям к кандидатам и критериям оценки.

«В течение следующего периода — с 25 ноября до 4 декабря 2025 года — кандидаты могут подать пакет документов на украинском и английском языках на адрес: [email protected]», — говорится в заявлении.

Подаваться могут украинские и иностранные специалисты с подтвержденным опытом руководящей работы в энергетике и ядерной энергетике, на рынках электроэнергии, в финансах, аудите, управлении рисками, комплаенсе и корпоративном управлении, которые соответствуют требованиям независимости и имеют безупречную деловую репутацию.

Дальнейшая процедура отбора включает:

оценку поданных документов,

собеседования с участием рекрутингового агентства,

проверку добропорядочности,

формирование короткого списка,

финальные интервью Номинационным комитетом, который определит победителей по прозрачной и открытой процедуре, согласованной совместно с международными партнерами.

«Совместный план действий со странами G7 мы переводим в конкретные шаги — открытый конкурс, четкие требования, участие независимого рекрутера. Это повышает доверие к «Энергоатому» со стороны общества и международных партнеров и делает управление компанией более предсказуемым и профессиональным», — подчеркнул Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

