Стартовал конкурс на четыре должности независимых членов наблюдательного совета АО «НАЭК «Энергоатом»

10:53, 26 ноября 2025
Подавать документы могут украинские и иностранные специалисты с подтвержденным опытом руководящей работы в энергетике и ядерной энергетике, на рынках электроэнергии, в финансах, аудите, управлении рисками, комплаенсе и корпоративном управлении.
Фото: me.gov.ua
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщило о начале конкурсного отбора на четыре должности независимых членов наблюдательного совета Акционерного общества «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» — согласно утвержденным Номинационным комитетом требованиям к кандидатам и критериям оценки.

«В течение следующего периода — с 25 ноября до 4 декабря 2025 года — кандидаты могут подать пакет документов на украинском и английском языках на адрес: [email protected]», — говорится в заявлении.

Подаваться могут украинские и иностранные специалисты с подтвержденным опытом руководящей работы в энергетике и ядерной энергетике, на рынках электроэнергии, в финансах, аудите, управлении рисками, комплаенсе и корпоративном управлении, которые соответствуют требованиям независимости и имеют безупречную деловую репутацию.

Дальнейшая процедура отбора включает:

  • оценку поданных документов,
  • собеседования с участием рекрутингового агентства,
  • проверку добропорядочности,
  • формирование короткого списка,
  • финальные интервью Номинационным комитетом, который определит победителей по прозрачной и открытой процедуре, согласованной совместно с международными партнерами.

«Совместный план действий со странами G7 мы переводим в конкретные шаги — открытый конкурс, четкие требования, участие независимого рекрутера. Это повышает доверие к «Энергоатому» со стороны общества и международных партнеров и делает управление компанией более предсказуемым и профессиональным», — подчеркнул Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Напомним, что Кабмин объявил конкурс в наблюдательный совет Энергоатома.

Ранее Кабмин утвердил план полного обновления наблюдательных советов.

