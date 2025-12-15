Отбор в наблюдательные советы энергетических предприятий — названы вакантные позиции и ключевые требования
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о старте следующего этапа перезагрузки энергетических предприятий.
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщило детали отбора кандидатов для дальнейшего назначения в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных предприятий энергетической отрасли Украины.
Вакантные позиции
Оператор газотранспортной системы Украины — 2 представителя государства
Украинские распределительные сети — 5 членов наблюдательного совета (3 независимых и 2 представителя государства)
Оператор рынка — 2 представителя государства
Центрэнерго — 5 членов наблюдательного совета (3 независимых и 2 представителя государства)
Энергетическая компания Украины — 1 независимый член, 1 представитель государства
Энергоатом — 3 представителя государства
Укрэнерго — 1 представитель государства
Укргидроэнерго — 1 представитель государства
Ключевые требования к кандидатам
Минимальный опыт: не менее 5 лет на руководящих должностях в государственном и/или частном секторе экономики в сфере энергетики (или на равнозначных должностях). Опыт члена наблюдательного совета в течение 3 лет является преимуществом.
Образование: высшее образование.
Языки: владение украинским и английским языками (для граждан Украины) либо только английским языком (для иностранных граждан).
Время: способность уделять не менее 50 рабочих дней в год выполнению обязанностей.
Желаемые компетенции
Члены наблюдательного совета должны обеспечивать эффективное управление и стратегическое развитие.
Обязательный опыт для каждого кандидата как минимум по двум из направлений:
Бизнес-стратегия и управление изменениями.
Операционный менеджмент и безопасность в энергетическом секторе.
Финансовое планирование, аудит и инвестиции.
Управление рисками, внутренний контроль, аудит.
Юридическое сопровождение и комплаенс.
Корпоративная трансформация, корпоративное управление.
Публичная политика, взаимодействие с правительством, регуляторные вопросы.
Цифровые технологии и инновации.
Перечень документов и порядок их подачи
С целью участия в отборе потенциальные кандидаты должны подать:
Заявление на участие в отборе (в произвольной форме) с указанием наименования должности (независимого члена или представителя государства).
Анкету кандидата (согласно приложению).
Заявление претендента за собственноручной подписью об отсутствии у него судимости.
Биографическую справку (резюме).
Согласие на обработку персональных данных.
Рекомендации (при наличии).
Заявление о соответствии критериям независимости (для независимых членов).
Документы подаются в электронной форме с использованием КЭП или УЭП, на украинском или английском языках.
Конечный срок подачи документов: до 21 декабря 2025 года до 18:00 (по киевскому времени).
Адрес электронной почты для подачи документов: [email protected]
Контактный телефон: +38 (044) 200 47 733225, +38 (044) 200 47 733226
Кандидаты могут подаваться в несколько компаний одновременно, о чем следует отдельно указать в заявлении для участия в отборе.
По завершении приема заявок, согласно соответствующему порядку проведения отбора, будут сформированы короткие списки кандидатов, которые будут рекомендованы субъектам управления для рассмотрения и назначения.
Отдельно подчеркивается, что данный отбор не влияет и не заменяет порядок отбора кандидатов через Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, как сообщила Свириденко, 12 декабря уже стартовал конкурс на четыре должности независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».
Напомним, что Кабмин объявил конкурс в наблюдательный совет Энергоатома.
Ранее Кабмин утвердил план полного обновления наблюдательных советов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.