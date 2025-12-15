Отбор в наблюдательные советы энергетических предприятий — названы вакантные позиции и ключевые требования

В Минэкономики назвали сроки подачи документов, перечень и порядок их подачи.

Фото: glavcom.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о старте следующего этапа перезагрузки энергетических предприятий.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщило детали отбора кандидатов для дальнейшего назначения в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных предприятий энергетической отрасли Украины.

Вакантные позиции

Оператор газотранспортной системы Украины — 2 представителя государства

Украинские распределительные сети — 5 членов наблюдательного совета (3 независимых и 2 представителя государства)

Оператор рынка — 2 представителя государства

Центрэнерго — 5 членов наблюдательного совета (3 независимых и 2 представителя государства)

Энергетическая компания Украины — 1 независимый член, 1 представитель государства

Энергоатом — 3 представителя государства

Укрэнерго — 1 представитель государства

Укргидроэнерго — 1 представитель государства

Ключевые требования к кандидатам

Минимальный опыт: не менее 5 лет на руководящих должностях в государственном и/или частном секторе экономики в сфере энергетики (или на равнозначных должностях). Опыт члена наблюдательного совета в течение 3 лет является преимуществом.

Образование: высшее образование.

Языки: владение украинским и английским языками (для граждан Украины) либо только английским языком (для иностранных граждан).

Время: способность уделять не менее 50 рабочих дней в год выполнению обязанностей.

Желаемые компетенции

Члены наблюдательного совета должны обеспечивать эффективное управление и стратегическое развитие.

Обязательный опыт для каждого кандидата как минимум по двум из направлений:

Бизнес-стратегия и управление изменениями.

Операционный менеджмент и безопасность в энергетическом секторе.

Финансовое планирование, аудит и инвестиции.

Управление рисками, внутренний контроль, аудит.

Юридическое сопровождение и комплаенс.

Корпоративная трансформация, корпоративное управление.

Публичная политика, взаимодействие с правительством, регуляторные вопросы.

Цифровые технологии и инновации.

Перечень документов и порядок их подачи

С целью участия в отборе потенциальные кандидаты должны подать:

Заявление на участие в отборе (в произвольной форме) с указанием наименования должности (независимого члена или представителя государства).

Анкету кандидата (согласно приложению).

Заявление претендента за собственноручной подписью об отсутствии у него судимости.

Биографическую справку (резюме).

Согласие на обработку персональных данных.

Рекомендации (при наличии).

Заявление о соответствии критериям независимости (для независимых членов).

Документы подаются в электронной форме с использованием КЭП или УЭП, на украинском или английском языках.

Конечный срок подачи документов: до 21 декабря 2025 года до 18:00 (по киевскому времени).

Адрес электронной почты для подачи документов: [email protected]

Контактный телефон: +38 (044) 200 47 733225, +38 (044) 200 47 733226

Кандидаты могут подаваться в несколько компаний одновременно, о чем следует отдельно указать в заявлении для участия в отборе.

По завершении приема заявок, согласно соответствующему порядку проведения отбора, будут сформированы короткие списки кандидатов, которые будут рекомендованы субъектам управления для рассмотрения и назначения.

Отдельно подчеркивается, что данный отбор не влияет и не заменяет порядок отбора кандидатов через Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, как сообщила Свириденко, 12 декабря уже стартовал конкурс на четыре должности независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, что Кабмин объявил конкурс в наблюдательный совет Энергоатома.

Ранее Кабмин утвердил план полного обновления наблюдательных советов.

