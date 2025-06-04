Рустем Умеров анонсировал назначение нового главы направления мобилизации

Вопросами мобилизации в ВСУ будет заниматься новый человек, – рассказал министр обороны.

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Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в ближайшее время в Сухопутных войсках будет назначен человек, отвечающий за рекрутинг, мобилизацию и подготовку личного состава.

«В Сухопутных войсках вскоре будет назначен другой человек, который сосредоточится исключительно на вопросах генерации наших сил – рекрутинге, мобилизации, подготовке военных и внедрении новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов», – рассказал Умеров.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 3 июня подписал ряд указов, по которым провел кадровые перестановки в командовании ВСУ. Так, виг уволил Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Вместе с тем другим своим указом Президент назначил Михаила Драпатого Командующим объединенных сил ВСУ.

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