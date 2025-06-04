Рустем Умєров анонсував призначення нового очільника напряму мобілізації

Питаннями мобілізації у ЗСУ буде займатися нова людина, — розповів міністр оборони.

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Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що найближчим часом в Сухопутних військах буде призначено людину, яка відповідатиме за рекрутинг, мобілізацію та підготовку особового складу.

«В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил — рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців», — розповів Умєров.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський 3 червня підписав низку указів, якими провів кадрові перестановки у командуванні ЗСУ. Так, віг звільнив Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Разом з тим, іншим своїм указом Президент призначив Михайла Драпатого Командувачем об’єднаних сил ЗСУ.

Також Роберт «Мадяр» Бровді став командувачем Сил безпілотних систем.

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