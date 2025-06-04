Олег Апостол назначен командующим Десантно-штурмовым войском ВСУ

Новым командующим Десантно-штурмовым войском стал Олег Апостол.

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Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Скибюка с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. На его место назначил Олега Апостола. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Игорь Скибюк станет заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Олег Апостол – бригадный генерал, отмеченный званием Героя Украины и орденом Золотая Звезда. В 2024 году он был назначен заместителем Главнокомандующего Вооруженными силами.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 3 июня подписал ряд указов, по которым провел кадровые перестановки в командовании ВСУ. Так, виг уволил Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Вместе с тем другим своим указом Президент назначил Михаила Драпатого Командующим объединенных сил ВСУ.

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