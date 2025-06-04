Олега Апостола призначено командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ

Новим командувачем Десантно-штурмових військ став Олег Апостол.

Фото: 95 ОДШБр

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Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Скибюка з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. На його місце призначив Олега Апостола. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Ігор Скибюк стане заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Олег Апостол – бригадний генерал, відзначений званням Героя України та орденом Золота Зірка. У 2024 році його було призначено заступником Головнокомандувача Збройних сил.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 3 червня підписав низку указів, якими провів кадрові перестановки у командуванні ЗСУ. Так, віг звільнив Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Разом з тим, іншим своїм указом Президент призначив Михайла Драпатого Командувачем об’єднаних сил ЗСУ.

Також Роберт «Мадяр» Бровді став командувачем Сил безпілотних систем.

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