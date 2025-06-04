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В Офисе Президента состоялась встреча с делегацией ЕС — обсудили потребность в ПВО и инвестиции в оборону

09:24, 4 июня 2025
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква рассказал делегации о втором раунде переговоров в Стамбуле, подчеркнув, что Россия не стремится к миру и ответом на это должны стать решительные санкции со стороны ЕС, США и партнеров.
В Офисе Президента состоялась встреча с делегацией ЕС — обсудили потребность в ПВО и инвестиции в оборону
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Заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с делегацией Европейского Союза во главе с управляющим директором по миру, безопасности и обороне Европейской службы внешних действий (EEAS) Бенедиктой фон Зехерр-Тосс.

Во время встречи основной акцент был сделан на неотложных военных потребностях Украины, в частности, на обеспечении системами ПВО и ракетами к ним, артиллерийскими системами, боеприпасами, а также на развитии оборонного сотрудничества с ЕС.

Игорь Жовква поблагодарил ЕС за усилия по направлению Украины 2 миллиона артиллерийских снарядов до конца этого года.

Кроме того, обсудили сотрудничество Украины и Европейского Союза в рамках инициативы ReArm Europe и инструмента SAFE. Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что важно увеличить инвестиции в украинский ОПК. По его словам, украинские предприятия имеют значительный потенциал для производства, но нуждаются в стабильной финансовой поддержке.

Бенедикта фон Зехерр-Тосс отметила, что ЕС заинтересован в росте производства оборонной продукции в государствах, являющихся его членами. Она также заверила, что Евросоюз стремится к углублению интеграции Украины в европейскую систему безопасности и обороны.

Отдельно Игорь Жовква проинформировал о втором раунде переговоров в Стамбуле. Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в установлении мира, и ответом на это должны стать решительные санкции со стороны ЕС, США и партнеров.

Европейский Союз подтвердил, что активно работает в этом направлении и готов к следующим шагам, отметили в Офисе Президента.

Также уделили внимание теме борьбы с российской пропагандой, и Украина вместе с ЕС согласились активизировать совместные действия по ее противодействию.

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ЕС офис президента

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