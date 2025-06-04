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160 км до необитаемого острова за 36 дней преодолела собака, сбежав от хозяев

09:42, 4 июня 2025
В Британии собака вплавь добралась до острова.
160 км до необитаемого острова за 36 дней преодолела собака, сбежав от хозяев
Фото: The Guardian
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В Великобритании собака по имени Эмбер, которая пропала без вести более чем на месяц, прошла около 160 километров, переплыла пролив и добралась до острова, прежде чем ее спасли. Об этом сообщает The Guardian.

Пятилетняя Эмбер попала в страну из Катара благодаря благотворительной организации KS Angels Rescue. Но уже после первой ночи в новом доме вблизи деревни Брамшоу в национальном парке Нью-Форест собака исчезла.

Владелица Джесс Водсворт рассказала, что не представляет, как животному удалось сбежать через забор высотой 2,4 метра.

В течение 36 дней Эмбер пересекла два графства - Гемпшир и Дорсет, направляясь к побережью. В Нью-Форесте ее видели по меньшей мере 63 раза. Волонтеры устанавливали пункты с едой, камеры наблюдения, однако собака оставалась неуловимой.

Кульминацией ее путешествия стал 1,6-километровый заплыв к острову Браунси. Местная жительница начала оставлять еду, заметив одинокое животное. Через несколько дней Эмбер попыталась вернуться вплавь на материк - тогда ее и заметили двое мужчин на лодке, которые подумали сначала, что это тюлень.

«Потом я понял, что это собака, и подумал: «Что она там делает?». Было видно, что она борется [с течением], поэтому мы подумали, что нам нужно ее вытащить, иначе она бы не выжила», - рассказал спасатель Итан Грант.

Ветеринары диагностировали у Эмбер значительную потерю веса, однако серьезных проблем со здоровьем нет. Сейчас она вернулась к семье, однако не исключено, что в ближайшее время для нее подберут новый дом - среди желающих есть женщина, которая подкармливала ее на острове.

«Я до сих пор не могу поверить, что [Эмбер вернулась]. [...] Я никогда не знала собаку, которая бы преодолела столько миль и выжила», - поделилась Уодсворт.

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животные Великобритания

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