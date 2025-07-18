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В Полтавской области мужчину с ампутированными стопами судили за уклонение от мобилизации — что решил суд

12:30, 18 июля 2025
Житель Полтавщины отморозил пальцы обеих стоп, из-за чего ему ампутировали конечности и теперь он не может передвигаться самостоятельно.
В Полтавской области мужчину с ампутированными стопами судили за уклонение от мобилизации — что решил суд
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В Полтавской области военнообязанный получил повестку, но уклонился от мобилизации. Как стало известно, в период, пока он уклонялся от службы, ему ампутировали стопы. Приговор по делу №526/4127/24 вынес Гадячский районный суд Полтавской области.

Как указано в материалах дела, житель Полтавской области 24 августа 2024 года получил повестку и должен был явиться в ТЦК 26 августа. Однако он уклонился от призыва.

На суде обвиняемый признал свою вину. Мужчина пояснил, что «23 августа 2024 года он из-за отравления попал в больницу, где его нашел участковый и отвел в ТЦК, где ему вручили повестку на отправку на 26 августа 2024 года. Однако из-за плохого самочувствия он не смог прибыть в ТЦК. Кроме того, считал себя непригодным к военной службе из-за проблем со зрением. В марте 2025 года он отморозил ноги, впоследствии ему ампутировали нижние конечности, в настоящее время он не может передвигаться самостоятельно, супруга после инсульта также нуждается в посторонней помощи, группа инвалидности им не установлена».

Установлено, что мужчина вместе с женой воспитывает двоих несовершеннолетних детей, при этом супруга в марте 2023 года перенесла тяжелый инсульт, после чего долго лечилась и не имеет возможности работать.

«Мужчина также с детства имеет порок сердца и проблемы со зрением, из-за чего не проходил срочную военную службу. Во время прохождения медицинской комиссии в январе 2024 года у него было выявлено заболевание, требующее лечения, поэтому лишь в марте 2024 года его признали годным к военной службе. Согласно медицинским выпискам стационарного больного, 23 февраля 2025 года он получил холодовую травму, отморозил пальцы обеих стоп, в результате чего ему была проведена ампутация стоп нижних конечностей. Поэтому он не может передвигаться самостоятельно и нуждается в посторонней помощи», — говорится в материалах дела.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Однако на основании ст. 75 УК Украины жителя Полтавской области освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год.

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