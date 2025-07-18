В САП на административные должности назначили победителей конкурса — список

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о назначении победителей конкурса на административные должности.
«Рад приветствовать на новых должностях. Убежден, что ваш профессионализм, опыт и лидерские качества станут бесценным активом для нашей команды. Мы продолжаем строить орган, который станет примером для всей правоохранительной системы Украины: сильный, независимый, преданный защите верховенства права и справедливости», — отметил руководитель САП Александр Клименко.
Назначены:
Виталий Гречишкин — на должность заместителя начальника управления — начальника первого отдела управления процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП;
Богдан Мирко — на должность заместителя начальника первого отдела того же управления;
Игорь Ткач — на должность заместителя начальника второго отдела управления процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП;
Виталий Кравец — на должность начальника третьего отдела указанного управления;
Виталий Корзун — на должность заместителя начальника третьего отдела;
Олег Макар — на должность начальника четвертого отдела управления процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП;
Ростислав Батог — на должность заместителя начальника четвертого отдела;
Валентина Гребенюк — на должность начальника пятого отдела управления процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП;
Николай Карась — на должность заместителя начальника пятого отдела;
Надежда Полховская — на должность начальника отдела организационного, правового и информационно-аналитического обеспечения САП.
«Отмечаем, что ключевые кадровые назначения направлены прежде всего на усиление управленческой команды и повышение эффективности, что является приоритетом в работе прокуратуры», — добавили в САП.
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