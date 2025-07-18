В САП на административные должности назначили победителей конкурса — список

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, кто и какие должности занял.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о назначении победителей конкурса на административные должности.

«Рад приветствовать на новых должностях. Убежден, что ваш профессионализм, опыт и лидерские качества станут бесценным активом для нашей команды. Мы продолжаем строить орган, который станет примером для всей правоохранительной системы Украины: сильный, независимый, преданный защите верховенства права и справедливости», — отметил руководитель САП Александр Клименко.

Назначены:

Виталий Гречишкин — на должность заместителя начальника управления — начальника первого отдела управления процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП;

Богдан Мирко — на должность заместителя начальника первого отдела того же управления;

Игорь Ткач — на должность заместителя начальника второго отдела управления процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП;

Виталий Кравец — на должность начальника третьего отдела указанного управления;

Виталий Корзун — на должность заместителя начальника третьего отдела;

Олег Макар — на должность начальника четвертого отдела управления процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП;

Ростислав Батог — на должность заместителя начальника четвертого отдела;

Валентина Гребенюк — на должность начальника пятого отдела управления процессуального руководства, поддержания публичного обвинения и представительства в суде САП;

Николай Карась — на должность заместителя начальника пятого отдела;

Надежда Полховская — на должность начальника отдела организационного, правового и информационно-аналитического обеспечения САП.

«Отмечаем, что ключевые кадровые назначения направлены прежде всего на усиление управленческой команды и повышение эффективности, что является приоритетом в работе прокуратуры», — добавили в САП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.