$8000 за место в багажнике — в Одесской области мужчина хотел «незаметно» выехать за границу, видео

Мужчина «транспортировался» в тайнике между багажным отделением и задними сиденьями автомобиля.

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В Одесской области пограничники Подольского отряда задержали 23-летнюю пособницу организатора незаконной переправки лиц через границу вместе с «живым» багажом. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что правоохранители остановили легковой автомобиль под управлением местного жителя и женщины-попутчицы. Однако во время осмотра транспортного средства они обнаружили еще одного пассажира — 24-летнего жителя Харьковской области, который «транспортировался» в тайнике между багажным отделением и задними сиденьями автомобиля Volkswagen.

«Спрятанный» пассажир заранее спланировал свой незаконный тур в Молдову с администратором Telegram-канала. Мужчина по указанию последнего прибыл в Одессу, откуда вместе с пособницей организатора направился к границе. За доставку «с комфортом» админ запросил 8 тыс. долларов США с обязательным авансом в 2 тыс. долларов на криптокошелек, остальную сумму попутчик должен был перевести в случае успешной переправки», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд неотложных следственных действий, в результате которых изъяли мобильный телефон и автомобиль.

Женщину задержали и сообщили ей о подозрении по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины — «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении харьковчанина составлен административный протокол по ст. 204-1 КУоАП — «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Теперь дело рассмотрит суд.

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