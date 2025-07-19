$8000 за місце в багажнику — на Одещині чоловік хотів «непомітно» виїхати за кордон, відео

Чоловік «транспортувався» у схованці між багажним відділенням та задніми сидіннями авто.

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На Одещині Подільського загону затримали 23-річну пособницю організатора незаконного переправлення осіб через кордон разом з «живим» багажем. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що правоохоронці зупинили легковик під керуванням місцевого жителя та жінки-попутниці. Однак, під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили ще одного пасажира, 24-річного мешканця Харківщини, який «транспортувався» у схованці між багажним відділенням та задніми сидіннями Фольцвагену.

«Прихований» пасажир завчасно спланував з адміном телеграм-каналу свій незаконний тур до Молдови. Чоловік за вказівкою останнього прибув до Одеси, звідки разом з пособницею організатора вирушив до кордону. За доставку «з комфортом» адмін запросив 8 тис. доларів США з обов’язковим завдатком у 2 тис. доларів США на крипто гаманець, решту суми попутник мав перерахувати у разі вдалого переправлення», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці провели ряд невідкладних слідчих заходів, в результаті яких вилучили мобільний телефон та автомобіль.

Жінку затримали та повідомили про підозру за фактом вчинення злочину передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Щодо харків’янина складено адмінпротокол за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Тепер справу розгляне суд.

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