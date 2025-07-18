У САП на адміністративні посади призначили переможців конкурсу — список

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, хто та які посади обійняв.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що на адміністративні посади призначили переможців конкурсу.

«Радий вітати на нових посадах. Переконаний, що ваш професіоналізм, досвід та лідерські якості стануть безцінним активом для нашої команди. Ми продовжуємо розбудовувати орган, який стане прикладом для всієї правоохоронної системи України: сильний, незалежний, відданий захисту верховенства права та справедливості», – зазначив керівник САП Олександр Клименко.

Призначено:

Віталія Гречишкіна – на посаду заступника начальника управління – начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Богдана Мирка – на посаду заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Ігоря Ткача – на посаду заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Віталія Кравця – на посаду начальника третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Віталія Корзуна - на посаду заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Олега Макара – на посаду начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Ростислава Батога – на посаду заступника начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Валентину Гребенюк – на посаду начальника п’ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Миколу Карася – на посаду заступника начальника п’ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

Надію Полховську – на посаду начальника відділу організаційного, правового та інформаційно-аналітичного забезпечення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Зауважимо, що ключові кадрові призначення спрямовані передусім на посилення управлінської команди та підвищення ефективності, що є пріоритетом у роботі прокуратури», - додали у САП.

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