На Полтавщині чоловіка з ампутованими стопами судили за ухилення від мобілізації — деталі справи

Житель Полтавщини відморозив пальці обох стоп, через що йому ампутували кінцівки, і тепер він не може пересуватися самостійно.

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На Полтавщині військовозобов’язаний отримав повістку, але ухилився від мобілізації. Як стало відомо, у період, поки він ухилявся від служби, йому ампутували стопи. Вирок у справі №526/4127/24 виніс Гадяцький районний суд Полтавської області.

Як вказується у матеріалах справи, житель Полтавщини 24 серпня 2024 року отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК 26 серпня. Проте він ухилився від призову.

На суді обвинувачений провину визнав. Чоловік пояснив, що «23 серпня 2024 року він через отруєння потрапив до лікарні, де його знайшов дільничний та відвів до ТЦК, де йому була вручена повістка на відправку на 26 серпня 2024 року, однак через погане самопочуття він не зміг прибути до ТЦК. Крім того вважав себе непридатним до військової служби через вади зору. У березні 2025 року він обморозив ноги, згодом йому ампутували нижні кінцівки, на даний час він не може самостійно пересуватися, дружина після інсульту теж потребує сторонньої допомоги, група інвалідності їм не встановлена».

Встановлено, що чоловік разом із дружиною мають двох неповнолітніх дітей, дружина чоловіка у березні 2023 року перенесла тяжкий інсульт, внаслідок якого тривалий час лікувалася та не має змоги працювати.

«Чоловік також з дитинства має вади серця та зору, через що не проходив строкову військову службу. Під час проходження ним медичної комісії у січні 2024 року у нього були виявлено захворювання, яке потребувало лікування, тому лише у березні 2024 року його визнали придатним до військової служби. Як вбачається з медичних виписок стаціонарного хворого останній 23 лютого 2025 року отримав холодову травму, відморозив пальці обох стоп, внаслідок чого йому була проведена ампутація стоп нижніх кінцівок, тому не може самостійно пересуватися, потребує сторонньої допомоги», — вказується у матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Однак на підставі ст. 75 КК України жителя Полтавщини звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік.

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