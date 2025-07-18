У Києві в метро побили пасажирку, яка висловлювала підтримку РФ

Жінку вдарили нібито після схвального лозунгу на користь РФ.

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У вагоні метро Києва один із пасажирів кілька разів ударив жінку. Конфлікт нібито стався через висловлювання жінки у підтримку РФ.

У поліції повідомили, що про цей конфлікт дізналися під час моніторингу соціальних мереж.

Згідно із публікацією, поширеної в Telegram-каналах, пасажирка метро висловлювала схвальні лозунги на користь країни-агресора, чим й спровокувала конфлікт з іншим пасажиром і він її вдарив.

Співробітники поліції в метрополітені проводять перевірку та встановлюють усіх учасників цієї події. Також вирішується питання правової кваліфікації.

На відео присутня нецензурна лексика, 18+

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