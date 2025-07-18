Денис Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони, фото

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль провів першу робочу нараду у новій посаді.
У центрі уваги — ключові завдання оборонного відомства: розвиток українського військово-промислового комплексу, якісне забезпечення військових, дебюрократизація та цифровізація внутрішніх процесів, а також посилення співпраці з міжнародними партнерами.
Учасники наради детально обговорили кожен із напрямів.
За словами Шмигаля, перед кожним профільним заступником поставлені чіткі цілі у межах їхньої відповідальності.
«Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно», — наголосив міністр.
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