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Денис Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони, фото

11:00, 18 липня 2025
Новий очільник Міноборони окреслив пріоритети відомства — від розвитку оборонпрому до цифровізації та міжнародної співпраці.
Денис Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони, фото
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Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль провів першу робочу нараду у новій посаді.

У центрі уваги — ключові завдання оборонного відомства: розвиток українського військово-промислового комплексу, якісне забезпечення військових, дебюрократизація та цифровізація внутрішніх процесів, а також посилення співпраці з міжнародними партнерами.

Учасники наради детально обговорили кожен із напрямів.

За словами Шмигаля, перед кожним профільним заступником поставлені чіткі цілі у межах їхньої відповідальності.

«Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно», — наголосив міністр.

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Денис Шмигаль Міноборони

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