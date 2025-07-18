Денис Шмигаль провів першу нараду на посаді міністра оборони, фото

Новий очільник Міноборони окреслив пріоритети відомства — від розвитку оборонпрому до цифровізації та міжнародної співпраці.

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Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль провів першу робочу нараду у новій посаді.

У центрі уваги — ключові завдання оборонного відомства: розвиток українського військово-промислового комплексу, якісне забезпечення військових, дебюрократизація та цифровізація внутрішніх процесів, а також посилення співпраці з міжнародними партнерами.

Учасники наради детально обговорили кожен із напрямів.

За словами Шмигаля, перед кожним профільним заступником поставлені чіткі цілі у межах їхньої відповідальності.

«Маємо діяти швидко, злагоджено й результативно», — наголосив міністр.

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