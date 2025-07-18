Денис Шмыгаль провел первое совещание в должности министра обороны, фото

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль провел свое первое рабочее совещание на новой должности.
В центре внимания — ключевые задачи оборонного ведомства: развитие украинского военно-промышленного комплекса, качественное обеспечение военнослужащих, дебюрократизация и цифровизация внутренних процессов, а также усиление сотрудничества с международными партнерами.
Участники совещания подробно обсудили каждый из направлений.
По словам Шмыгаля, перед каждым профильным заместителем поставлены четкие цели в рамках их зоны ответственности.
«Нам нужно действовать быстро, слаженно и результативно», — подчеркнул министр.
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