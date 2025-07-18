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В Киеве в метро избили пассажирку, выражавшую поддержку РФ

13:06, 18 июля 2025
Женщину ударили якобы после одобрительного лозунга в пользу РФ.
В Киеве в метро избили пассажирку, выражавшую поддержку РФ
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В вагоне метро Киева один из пассажиров несколько раз ударил женщину. Конфликт якобы произошел из-за высказывания женщины в поддержку РФ.

В полиции сообщили, что об этом конфликте узнали во время мониторинга социальных сетей.

Согласно публикации, распространенной в Telegram-каналах, пассажирка метро выражала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем и спровоцировала конфликт с другим пассажиром и он ее ударил.

Сотрудники полиции в метрополитене проводят проверку и устанавливают всех участников этого события. Также решается вопрос правовой квалификации.

На видео присутствует нецензурная лексика, 18+

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Киев метро

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