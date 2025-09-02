Споры по земельным, трудовым и наследственным правоотношениям — обзор практики КГС ВС

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы КГС ВС за июль.

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда ВС за июль 2025 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. Среди этих выводов, сгруппированных по различным категориям дел, содержатся, в частности, такие:

– в спорах, возникающих по вопросам защиты права собственности, отмечено, что право собственности на служебное жилье не может быть приобретено по приобретательной давности, поскольку проживание в нем как члена семьи работника на основании ордера не является ни безтитульным, ни добросовестным владением. Длительное пользование квартирой, ее содержание и проведение ремонтов не создают оснований для приобретения права собственности;

– в спорах, возникающих из земельных правоотношений, указано, что для продления договора аренды земли арендатор обязан до окончания срока действия договора уведомить арендодателя о намерении его продлить и предоставить проект дополнительного соглашения. Заключение дополнительного соглашения о продлении договора аренды после истечения срока его действия без соблюдения установленной законом процедуры не может считаться правомерным продлением договора и является основанием для признания такого соглашения недействительным;

– в спорах, возникающих из сделок, в частности договоров, отмечено, что если договором об оказании образовательных услуг предусмотрено несколько этапов обучения (теоретический и практический), а также право заказчика на отказ от занятий до их начала с возвратом уплаченных средств, то заказчик имеет право отказаться от продолжения обучения до начала каждого из этапов. При этом исполнитель обязан вернуть средства за неоказанные услуги, если не докажет фактическое начало соответствующего этапа обучения;

– в спорах, возникающих из трудовых правоотношений, констатировано, что работодатель обязан заново осуществить новое персональное предупреждение работника о предстоящем высвобождении не позднее чем за два месяца, одновременно предложить все имеющиеся вакантные должности, а также получить новое согласие уполномоченного органа, если оно требуется. Использование документов (предупреждения, согласия и т. п.) из предыдущего увольнения, которое уже было признано судом незаконным, является нарушением трудового законодательства и основанием для восстановления работника на работе;

– в спорах, возникающих из семейных правоотношений, отмечено, что брак признается незаключенным, если установлено, что один из женихов физически не мог присутствовать при регистрации брака и не ставил личной подписи в заявлении о государственной регистрации брака, что подтверждено заключением экспертизы. В таком случае актовая запись о браке подлежит аннулированию;

– в спорах, возникающих из наследственных правоотношений, указано, что при определении размера обязательной доли в наследстве учитываются только наследники, которые живы на момент открытия наследства. Если один из наследников первой очереди умер до открытия наследства, он не учитывается при определении размера обязательной доли. Размер обязательной доли составляет половину доли, которая принадлежала бы нетрудоспособному наследнику при наследовании по закону с учетом только живых на момент открытия наследства наследников первой очереди;

– в делах отдельного производства отмечено, что установление личности в судебном порядке для выдачи документов, удостоверяющих личность, возможно лишь после проведения процедуры идентификации и при наличии доказательств невозможности установления личности компетентными органами во внесудебном порядке. Для обращения в суд с заявлением об установлении личности обязательными документами являются свидетельство о рождении и документы о невозможности установления личности после проведения процедуры идентификации;

– относительно применения норм процессуального права обращено внимание на то, что ребенок, достигший 14 лет, но не привлеченный в качестве стороны или третьего лица в деле о лишении родительских прав и не предъявлявший самостоятельного иска, не имеет права на апелляционное обжалование решения суда первой инстанции, поскольку такое решение не решает вопросы о его правах, свободах, интересах и обязанностях в понимании ст. 352 ГПК Украины.

