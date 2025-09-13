Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Двічі відмовився від повістки та направлення на ВЛК — на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

18:34, 13 сентября 2025
Суд назначил штраф в размере 5100 гривен мужчине за уклонение от военного учета.
Двічі відмовився від повістки та направлення на ВЛК — на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від військового обліку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел дело в отношении 26-летнего жителя общины по факту уклонения от военного учета. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности было установлено, что мужчина, находясь на территории ТЦК, дважды отказался от получения повестки и направления на прохождение военно-врачебной комиссии. При этом он был должным образом информирован о последствиях такого отказа и предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от военного учета.

Органом досудебного расследования действия квалифицировано по ч. 1 ст. 337 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонение военнообязанного от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК и СП.

Указанное уголовное правонарушение было классифицировано как проступок.

Дело рассмотрено в упрощенном производстве по письменному согласию обвиняемого и его защитника. Обвиняемый безоговорочно признал вину, согласился с обстоятельствами, установленными досудебным расследованием и просил назначить наказание в виде штрафа.

Суд, учитывая искреннее раскаяние, содействие раскрытию проступка и отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность, пришел к выводу, что наказание в виде штрафа будет достаточным и необходимым для исправления и предотвращения новых правонарушений.

Таким образом, уклоняющийся признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 337 УК Украины, и назначено ему наказание в виде штрафа в размере 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 5100 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд штраф / штрафы повестка судебная практика ТЦК мобилизация ВВК воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения нового преступления во время испытательного срока, наказание, от которого лицо было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору — Верховный Суд.

Депутаты предлагают упростить пребывание в Украине представителям «колониальных народов РФ», которые подверглись притеснениям — включая граждан РФ

Законопроект об упрощении процедур въезда и легализации пребывания в Украине для «представителей колониальных народов РФ», в частности, граждан РФ, которые подверглись притеснениям, который внес Ярослав Юрчишин вместе с коллегами, рекомендовали к принятию.

При назначении опекуном военнообязанного лица орган опеки должен учитывать потребность в исполнении гражданами воинского долга — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что при рассмотрении вопроса о назначении опекуном военнообязанного лица орган опеки должен дополнительно выяснить целесообразность такого назначения, учитывая обязанность защиты Отечества и всеобщую мобилизацию.

Может ли государство принудительно забрать у владельца только часть земельного участка, если после этого остальная часть земли не может использоваться по назначению — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что в случае принятия решения о принудительном отчуждении земельных участков по мотивам общественной необходимости, при наличии обоснованного требования владельца, который доказывает невозможность рационального использования остатка земельного участка по его целевому назначению, органы государственной власти обязаны обеспечить отчуждение всего земельного участка, а не только его части.

Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

Бюджет Минцифры увеличили вдвое – изменения в закон о госбюджете на 2025 год.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду