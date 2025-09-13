Двічі відмовився від повістки та направлення на ВЛК — на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від військового обліку

Суд назначил штраф в размере 5100 гривен мужчине за уклонение от военного учета.

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел дело в отношении 26-летнего жителя общины по факту уклонения от военного учета. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности было установлено, что мужчина, находясь на территории ТЦК, дважды отказался от получения повестки и направления на прохождение военно-врачебной комиссии. При этом он был должным образом информирован о последствиях такого отказа и предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от военного учета.

Органом досудебного расследования действия квалифицировано по ч. 1 ст. 337 Уголовного кодекса Украины, то есть уклонение военнообязанного от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК и СП.

Указанное уголовное правонарушение было классифицировано как проступок.

Дело рассмотрено в упрощенном производстве по письменному согласию обвиняемого и его защитника. Обвиняемый безоговорочно признал вину, согласился с обстоятельствами, установленными досудебным расследованием и просил назначить наказание в виде штрафа.

Суд, учитывая искреннее раскаяние, содействие раскрытию проступка и отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность, пришел к выводу, что наказание в виде штрафа будет достаточным и необходимым для исправления и предотвращения новых правонарушений.

Таким образом, уклоняющийся признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 337 УК Украины, и назначено ему наказание в виде штрафа в размере 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 5100 гривен.

