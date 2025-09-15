Верховный суд: Клиент банка не несет ответственности за мошеннические операции без доказательств его вины — например, в случае кражи карты

Клиент банка не несет ответственности за несанкционированные операции с картой, если банк не доказал его содействие незаконному использованию платежной информации.

Клиент банка не несет ответственности за несанкционированные операции с платежной картой, если он незамедлительно сообщил банку о таких операциях, а банк не доказал, что клиент своими действиями или бездействием способствовал утрате или незаконному использованию персонального идентификационного номера либо иной информации, которая позволяет инициировать платежные операции. Сам по себе факт корректного введения исходных данных для инициирования банковской операции не может достоверно подтверждать вину клиента.

Таких выводов пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Обстоятельства дела №490/7829/23:

В рассматриваемом деле банк обратился в суд с иском к должнику о взыскании задолженности по кредитному договору. В обоснование заявленных требований истец указал, что между ними заключен договор об оказании банковских услуг, по условиям которого банк предоставил заемщику кредит. Принятое на себя обязательство банк исполнил надлежащим образом, в то же время заемщик своих договорных обязательств не исполнил, в связи с чем образовалась задолженность по указанному договору.

Суд первой инстанции при частичном удовлетворении иска исходил из того, что между сторонами существуют договорные правоотношения по кредитному договору. При этом банк предоставил лишь частичные доказательства задолженности по телу кредита, доказательств, подтверждающих правомерность начисления процентов.

Также суд первой инстанции учел, что значительная сумма (69 342,00 грн) была списана со счета ответчика в мае 2022 года в результате несанкционированной операции. Банк не доказал, что это произошло по вине ответчика, напротив, последний своевременно сообщил об инциденте и правоохранительные органы, и банк.

С учетом представленных доказательств, в том числе материалов уголовного производства, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска лишь в части фактически полученных, использованных, но не возвращенных ответчиком средств в сумме 4 732,86 грн.

Апелляционный суд изменил решение районного суда, взыскав с ответчика в пользу истца задолженность по основной сумме кредита в общем размере 68 124,22 грн.

Относительно неучета судом первой инстанции средств, снятых с карточного счета ответчика в мае 2022 года, коллегия судей апелляционного суда руководствовалась тем, что банк представленными в апелляционный суд доказательствами доказал наличие обстоятельств, которые бесспорно подтверждают, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал утрате, незаконному использованию ПИН-кода либо иной информации, которая позволила инициировать платежные операции, поэтому с ответчика подлежит взысканию непогашенная сумма долга.

КЦС ВС согласился с доводами ответчика о недоказанности банком факта содействия им несанкционированному списанию средств в мае 2022 года. Напротив, в материалах дела имеются доказательства того, что ответчик действовал своевременно и сообщил об инциденте. При отсутствии надлежащих и допустимых доказательств сомнения и предположения должны толковаться преимущественно в пользу потребителя, который обычно является «слабой» стороной в таких гражданских правоотношениях, правовые отношения потребителя с банком фактически не являются равными.

КЦС ВС напомнил, что именно банк должен был представить и именно в суд первой инстанции неопровержимые доказательства содействия ответчиком незаконному использованию персонального идентификационного номера либо иной информации, которая позволила инициировать платежные операции.

Кроме того, КЦС ВС обратил внимание на то, что банк в суде апелляционной инстанции ссылался на обстоятельства и доказательства, существование которых отрицал в суде первой инстанции, что не соответствует принципам справедливости и добросовестности и запрету противоречивого поведения.

С учетом изложенного КЦС ВС установил недобросовестность процессуального поведения истца и то, что апелляционный суд необоснованно, с нарушением норм процессуального права принял во внимание, исследовал, оценил представленные банком новые доказательства и положил их в основу обжалуемого судебного решения, что является нарушением закрепленной в нормах ГПК Украины процедуры полного раскрытия доказательств (discovery). В то же время суд первой инстанции не допустил нарушений норм процессуального права и правильно применил нормы материального права, поэтому КЦС ВС пришел к выводу, что постановление апелляционного суда подлежит отмене с оставлением в силе решения суда первой инстанции.

