Три искусственных пруда обошлись владелице земли в более чем 50 тысяч гривен

Суд обязал владелицу земли компенсировать убытки за незаконную плотину и пруды.

Фото: Хмельницкий апелляционный суд

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение Деражнянского районного суда, который обязал владелицу земельного участка выплатить 50 382 грн в пользу Вовковинецкого поселкового совета за ущерб, причиненный в результате нецелевого использования земли. Суд подтвердил, что обустройство трех искусственных водоемов на участке, предназначенном для сельскохозяйственного производства, привело к выводу из оборота более 2 га земли.

Суть дела

Прокурор подал иск в Деражнянский районный суд Хмельницкой области, требуя взыскать с владелицы земельного участка площадью более 10 га, предназначенного для товарного сельскохозяйственного производства, 50 382 грн. Эта сумма, по его утверждению, отражает имущественный ущерб, нанесенный Вовковинецкому поселковому совету из-за нецелевого использования земли. В период с 2011 по 2019 годы владелица, используя спецтехнику, построила плотину, которая перегородила водоток, образовав три искусственных пруда. Это привело к выводу из сельскохозяйственного оборота 2,0646 га земли без соответствующего разрешения. Местный суд удовлетворил иск, но владелица обжаловала решение в Хмельницком апелляционном суде.

Позиции сторон

Прокурор утверждал, что владелица нарушила целевое назначение земельного участка, обустроив на нем искусственные водоемы без необходимых разрешений. Это, по его словам, нанесло территориальной общине имущественный ущерб на сумму 50 382 грн, поскольку 2,0646 га земли были выведены из сельскохозяйственного оборота. Прокурор настаивал, что факт нецелевого использования подтвержден доказательствами, а закрытие уголовного производства по ч. 1 ст. 254 УК Украины в связи с истечением сроков давности не освобождает собственницу от гражданской ответственности.

Владелица земельного участка в своей апелляционной жалобе отрицала факт нецелевого использования земли, утверждая, что прокурор не доказал ее вину. Она также указывала, что постановление о закрытии уголовного производства по нереабилитирующим основаниям не является доказательством ее виновности в гражданском деле. Владелица просила отменить решение местного суда, считая его необоснованным.

Что решил суд

Хмельницкий апелляционный суд 10 сентября 2025 года оставил решение Деражнянского районного суда без изменений, отклонив апелляционную жалобу владелицы земельного участка. Коллегия судей установила, что местный суд правильно определил факт нецелевого использования земли, поскольку владелица без разрешений обустроила три искусственных водоема, что привело к выводу из оборота 2,0646 га сельскохозяйственной земли. Суд обратил внимание, что уголовное производство по ч. 1 ст. 254 УК Украины («Бесхозяйственное использование земель») было закрыто в 2024 году в связи с истечением сроков давности, но по нереабилитирующим основаниям, что подтверждает факт нарушения.

Апелляционный суд отклонил доводы владелицы об отсутствии доказательств, отметив, что факт обустройства плотины и создания водоемов подтвержден материалами дела. Суд также указал, что сумма убытков в 50 382 грн является обоснованной и отражает ущерб, нанесенный территориальной общине. Постановление по делу № 673/993/24 доступно для ознакомления в Едином государственном реестре судебных решений.

