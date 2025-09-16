Три штучні ставки обійшлися власниці землі у понад 50 тисяч гривень

Суд зобов’язав власницю землі компенсувати збитки за незаконну греблю та ставки.

Фото: Хмельницький апеляційний суд

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін рішення Деражнянського районного суду, який зобов’язав власницю земельної ділянки сплатити 50 382 грн на користь Вовковинецької селищної ради за шкоду, завдану через нецільове використання землі. Суд підтвердив, що облаштування трьох штучних водойм на ділянці, призначеній для сільськогосподарського виробництва, призвело до виведення з обороту понад 2 га землі.

Суть справи

Прокурор подав позов до Деражнянського районного суду Хмельницької області, вимагаючи стягнути з власниці земельної ділянки площею понад 10 га, призначеної для товарного сільськогосподарського виробництва, 50 382 грн. Ця сума, за його твердженням, відображає майнову шкоду, завдану Вовковинецькій селищній раді через нецільове використання землі. У період із 2011 по 2019 роки власниця, використовуючи спецтехніку, збудувала греблю, яка перегородила водотік, утворивши три штучні ставки. Це призвело до виведення з сільськогосподарського обороту 2,0646 га землі без відповідного дозволу. Місцевий суд задовольнив позов, але власниця оскаржила рішення в Хмельницькому апеляційному суді.

Позиції сторін

Прокурор стверджував, що власниця порушила цільове призначення земельної ділянки, облаштувавши на ній штучні водойми без необхідних дозволів. Це, за його словами, завдало територіальній громаді майнової шкоди на суму 50 382 грн, оскільки 2,0646 га землі були виведені з сільськогосподарського обороту. Прокурор наполягав, що факт нецільового використання підтверджений доказами, а закриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 254 КК України через закінчення строків давності не звільняє власницю від цивільної відповідальності.

Власниця земельної ділянки у своїй апеляційній скарзі заперечувала факт нецільового використання землі, стверджуючи, що прокурор не довів її вину. Вона також указувала, що ухвала про закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав не є доказом її винуватості в цивільній справі. Власниця просила скасувати рішення місцевого суду, вважаючи його необґрунтованим.

Що вирішив суд

Хмельницький апеляційний суд 10 вересня 2025 року залишив рішення Деражнянського районного суду без змін, відхиливши апеляційну скаргу власниці земельної ділянки. Колегія суддів установила, що місцевий суд правильно визначив факт нецільового використання землі, оскільки власниця без дозволів облаштувала три штучні водойми, що призвело до виведення з обороту 2,0646 га сільськогосподарської землі. Суд звернув увагу, що кримінальне провадження за ч. 1 ст. 254 КК України («Безгосподарське використання земель») було закрите у 2024 році через закінчення строків давності, але з нереабілітуючих підстав, що підтверджує факт порушення.

Апеляційний суд відхилив доводи власниці про відсутність доказів, зазначивши, що факт облаштування греблі та створення водойм підтверджений матеріалами справи. Суд також указав, що сума збитків у 50 382 грн є обґрунтованою та відображає шкоду, завдану територіальній громаді. Постанова у справі № 673/993/24 доступна для ознайомлення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

