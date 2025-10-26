Практика судов
Верховный Суд указавл, когда можно увеличить долю имущества тому из супругов, с кем проживает ребенок

07:54, 26 октября 2025
Верховный Суд отошел от прежней позиции и уточнил условия, при которых можно увеличить долю имущества тому из супругов, с кем проживает ребенок.
Объединенная палата КГС ВС в постановлении 206/4992/21 уточнила условия, при которых возможно увеличение доли в общем имуществе того из супругов, с кем проживает ребенок.

В частности, суд подчеркнул: увеличение доли допускается только тогда, когда размера выплачиваемых алиментов недостаточно для обеспечения физического, духовного развития или лечения ребенка.

В случаях, когда ребенок имеет особые потребности, суд должен отдельно установить характер и объем этих потребностей, способы их обеспечения и соотношение между алиментами и фактическими расходами на ребенка.

Верховный Суд отошел от предыдущих выводов, изложенных в постановлении от 15 ноября 2023 года по делу № 521/11825/20.

Судья ВС Василий Крат отметил, что суды должны оценивать не только материальные обстоятельства, но и поведение сторон — в частности, случаи, когда один из супругов действует недобросовестно или пытается избежать выполнения семейных обязательств.

В качестве примера, в постановлении Объединенной палаты КГС ВС от 24 февраля 2025 года по делу № 206/4992/21 рассматривался вопрос, влияет ли задолженность по уплате алиментов на раздел имущества.

Суд пришел к выводу, что законодатель на уровне Семейного кодекса Украины (ч. 2 ст. 70 Кодекса) предусмотрел ориентировочный перечень негативных обстоятельств (в частности, если один из супругов не заботился о материальном общем обеспечении семьи, уклонялся от участия в содержании ребенка (детей), скрывал, уничтожил или повредил имущество, расходовал его во вред интересам семьи), при наличии которых суд может уменьшить долю одного из супругов. Такие обстоятельства могут применяться как отдельно, так и в совокупности. Законодатель не исчерпывающе выделил случаи недобросовестного поведения одного из супругов как во время брака, так и после его расторжения относительно выполнения своих семейных обязанностей и распоряжения имуществом, и установил последствие такого недобросовестного поведения — уменьшение размера доли одного из супругов. О недобросовестности одного из супругов может свидетельствовать, в частности, сокрытие определенных вещей, передача их на хранение родственникам, продажа общего имущества без согласия второго супруга.

Верховный Суд дети алименты судебная практика развод раздел имущества

