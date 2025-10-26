Практика судів
Верховний Суд вказав, коли можна збільшити частку майна тому з подружжя, з ким проживає дитина

07:54, 26 жовтня 2025
Верховний Суд відступив від попередньої позиції та уточнив умови, за яких можна збільшити частку майна тому з подружжя, з ким проживає дитина.
Об’єднана палата КЦС ВС у постанові 206/4992/21 уточнила умови, за яких можливе збільшення частки у спільному майні того з подружжя, з ким проживає дитина.

Зокрема, суд наголосив: збільшення частки допускається лише тоді, коли розміру сплачуваних аліментів недостатньо для забезпечення фізичного, духовного розвитку чи лікування дитини.

У випадках, коли дитина має особливі потреби, суд повинен окремо встановити характер і обсяг цих потреб, способи їх забезпечення та співвідношення між аліментами й фактичними витратами на дитину.

Верховний Суд відступив від попередніх висновків, викладених у постанові від 15 листопада 2023 року у справі № 521/11825/20.

Суддя ВС Василь Крат зазначив, що суди мають оцінювати не лише матеріальні обставини, а й поведінку сторін — зокрема, випадки, коли один із подружжя діє недобросовісно або намагається уникнути виконання сімейних зобов’язань.

Як приклад, у постанові Об’єднаної палати КЦС ВС від 24 лютого 2025 року у справі № 206/4992/21 розглядалося питання, чи впливає заборгованість зі сплати аліментів на поділ майна.

Суд дійшов висновку, що законодавець на рівні Сімейного Кодексу України (ч. 2 ст. 70 Кодексу) передбачив орієнтовний перелік негативних обставин (зокрема, якщо один із подружжя не дбав про матеріальне спільне забезпечення сім’ї, ухилявся від участі в утриманні дитини (дітей), приховав, знищив чи пошкодив майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї), за наявності яких суд може зменшити частку одного з подружжя. Такі обставини можуть застосовуватися як окремо, так і в сукупності. Законодавець невичерпно виокремив випадки недобросовісної поведінки одного з подружжя як під час шлюбу, так і після його розірвання щодо виконання своїх сімейних обов’язків та майна і встановив наслідок такої недобросовісної поведінки – зменшення розміру частки одного з подружжя. Про недобросовісність одного із подружжя може свідчити, зокрема, приховання певних речей, передання їх на зберігання родичам, продаж спільного майна без згоди другого з подружжя.

