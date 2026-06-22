В Борисполе суд оштрафовал родителей двух школьниц за оскорбительные посты в адрес учителей в соцсетях

Несовершеннолетние ученицы распространяли контент, унижающий учителей.

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Бориспольский городской районный суд Киевской области рассмотрел два дела об административных правонарушениях, связанных с издевательствами (буллингом) со стороны несовершеннолетних учениц в отношении педагогических коллективов учебных заведений с использованием социальных сетей.

Оскорбительные публикации о учителях в соцсетях

В первом случае несовершеннолетняя ученица лицея в Борисполе разместила в социальных сетях сведения, унижавшие честь, достоинство и деловую репутацию учителей лицея. Суд установил, что такие действия являются психологическим насилием в отношении участников образовательного процесса и подпадают под признаки буллинга.

Видео в TikTok с нецензурной лексикой

В другом деле ученица 9 класса академического лицея в Бориспольском районе Киевской области распространила в социальной сети TikTok видео с фотографиями педагогических работников, на которые было наложено оскорбительное музыкальное сопровождение и нецензурная лексика. Суд пришел к выводу, что такие действия могли нанести вред психологическому здоровью потерпевших и являются проявлением буллинга с использованием средств электронных коммуникаций.

Ответственность понесли родители

Поскольку правонарушения были совершены несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 лет, ответственность в соответствии с частью 3 статьи 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях понесли их родители.

По итогам рассмотрения дел суд признал родителей виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 173-4 КоАП, и наложил на каждого административное взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен. Кроме того, с них взыскана судебная пошлина.

Бориспольский городской районный суд Киевской области подчеркивает, что распространение оскорбительного контента, унижение чести и достоинства участников образовательного процесса, в том числе через социальные сети и мессенджеры, недопустимо и влечет за собой предусмотренную законом ответственность. Создание безопасной образовательной среды требует совместных усилий учащихся, родителей и педагогов.

С полным текстом постановлений можно ознакомиться в ЕГРСР № 359/5090/26, № 359/5319/26.

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