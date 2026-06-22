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10 тысяч евро — новый предел наличных расчетов в ЕС: какие ограничения по странам действуют сейчас

13:01, 22 июня 2026
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В ЕС вводят лимит на наличные платежи: что изменится для тех, кто рассчитывается наличными.
10 тысяч евро — новый предел наличных расчетов в ЕС: какие ограничения по странам действуют сейчас
Фото: CARTIST / Unsplash
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В странах Европейского Союза должен начать действовать единый лимит на наличные платежи в размере 10 тысяч евро. Нововведение является частью европейской политики по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

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В настоящее время в ЕС не существует единого общеевропейского ограничения на расчеты наличными, однако во многих государствах-членах уже действуют собственные национальные лимиты.

Решение об установлении единого максимального порога для наличных платежей в размере 10 тысяч евро было поддержано Европейским парламентом в апреле 2024 года, а в конце мая того же года его одобрил Совет ЕС.

После официального опубликования соответствующего регламента в Официальном журнале ЕС документ вступит в силу. При этом применять новые правила начнут только через три года после этого.

Предполагается, что ограничение не будет распространяться на финансовые операции между частными лицами, которые не осуществляют коммерческую деятельность.

В то же время страны ЕС, где уже установлены более низкие лимиты на наличные расчеты, сохранят право оставить в силе действующие более строгие ограничения.

В Евросоюзе также напоминают о ряде других правил использования наличных средств. В частности, в странах еврозоны продавцы не обязаны принимать более 50 монет в рамках одного платежа. Кроме того, некоторые торговые точки могут отказаться принимать крупные купюры, например банкноты номиналом 200 евро.

Отдельно действуют правила перемещения средств через границу. Лица, которые ввозят в ЕС или вывозят из него наличные на сумму свыше 10 тысяч евро, обязаны декларировать такие средства таможенным органам соответствующей страны.

Новые правила призваны унифицировать подходы к наличным расчетам в Евросоюзе и усилить контроль за финансовыми операциями с целью противодействия незаконным денежным потокам.

Самые низкие лимиты в настоящее время действуют в Греции и Испании. В Греции максимальная сумма наличного платежа составляет 500 евро, а в Испании — 1000 евро при расчетах с субъектами хозяйствования.

Во Франции резиденты могут рассчитываться наличными на сумму до 1000 евро, тогда как для нерезидентов этот лимит увеличен до 15 тысяч евро. В Италии максимальная сумма наличного платежа составляет 5000 евро.

Литва и Словения установили лимит в 5000 евро, Латвия — 7200 евро, а Португалия запрещает наличные платежи от 3000 евро.

В Бельгии лимит для оплаты товаров и услуг составляет 3000 евро, а в Польше ограничение действует только для расчетов между предпринимателями — до 15 тысяч злотых (около 3300 евро). Для физических лиц ограничений нет.

В Словакии максимальный размер наличного платежа составляет 15 тысяч евро, а в Чехии — около 10,5 тысячи евро в день.

В то же время ряд стран не устанавливает общих ограничений на наличные расчеты. Среди них — Германия, Австрия, Кипр, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Швеция и Исландия.

Однако даже в этих государствах действуют дополнительные правила финансового мониторинга. Например, в Германии при наличных платежах на сумму свыше 10 тысяч евро покупатель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а продавец обязан зафиксировать и хранить информацию о клиенте.

Кроме того, в отдельных странах действуют специальные запреты. Так, в Германии с 2023 года запрещено покупать недвижимость за наличные, а в Бельгии такие ограничения действуют уже длительное время. На Мальте нельзя рассчитываться наличными на сумму от 10 тысяч евро за недвижимость, автомобили, лодки, ювелирные изделия, антиквариат и произведения искусства.

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